Muere el conductor herido grave en el accidente de la carretera de Vitigudino del pasado 20 de abril

Imágenes del accidente en la carretera de Vitigudino a la altura del cruce con Carrascal de Pericalvo.

El accidente de tráfico del pasado 20 de abril en la carretera de Vitigudino ha tenido el desenlace más triste. Tras pasar varios días luchando con todas sus fuerzas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, el conductor herido en aquel choque frontal no ha podido salir adelante y perdía la vida en la jornada de ayer, según ha podido saber este medio.

El grave accidente ocurrió en la carretera CL-517 a la altura del cruce con Carrascal de Pericalvo hacía saltar todas las alarmas. A eso de las tres de la tarde del 20 de abril. Fue un fuerte impacto entre dos turismos a la altura del kilómetro 9, en el término municipal de Parada de Arriba.

Según fuentes presenciales, la causa del accidente se originó por una distracción a consecuencia de la entrada deen el interior del vehículo del afectado.