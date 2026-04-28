Salamanca estrena el aula de hostelería del Cefol con 15 alumnos y anuncia cursos de sumiller y cortador de jamón

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo visita el nuevo aula de hostelería del proyecto Laboris Helmántica en el Cefol junto a la concejala, Miryam Rodríguez.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este martes el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) Miguel de Unamuno del barrio de Pizarrales para inaugurar la nueva aula de hostelería integrada en el proyecto Laboris Helmántica.

Desde hoy, 15 alumnos comienzan un nuevo camino profesional especializándose en las tareas fundamentales de sala y restaurante. Se trata de una iniciativa que nace con los pies en el suelo, ya que busca dar respuesta a lo que los hosteleros de Salamanca piden a diario: profesionales preparados para incorporarse a sus plantillas.

Carbayo, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades Miriam Rodríguez, ha destacado que la prioridad absoluta es abrir puertas a quienes más difícil lo tienen para encontrar un trabajo, ya sea por llevar mucho tiempo en el paro, por tener alguna discapacidad o por no haber podido formarse antes.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo charla con los alumnos de hostelería del proyecto Laboris Helmántica en el Cefol junto a la concejala, Miryam Rodríguez.

Para que este aprendizaje sea lo más útil posible, el Ayuntamiento no se ha limitado a la teoría; ha transformado el centro en un restaurante real, con su barra, sus mesas y todo el material necesario para que los alumnos aprendan el oficio en el mismo entorno que se encontrarán mañana en cualquier establecimiento de la ciudad.

Uno de los aspectos más relevantes de estos programas es que la formación es retribuida. Los alumnos participantes en el plan Laboris perciben una compensación diaria de hasta el 75% del IPREM, mientras que en otros programas de formación y empleo la retribución se equipara al Salario Mínimo Interprofesional.

En estos momentos, además de los 15 alumnos de hostelería, otros 48 trabajadores se forman en especialidades del sector de la construcción como soldadura, carpintería metálica y albañilería, sumando un total de 63 personas en fase de aprendizaje.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en una foto con los alumnos de hostelería del proyecto Laboris Helmántica en el Cefol junto a la concejala, Miryam Rodríguez.

García Carbayo ha trasladado una oferta de colaboración a las patronales de la hostelería y la construcción, animando a las empresas a definir qué perfiles técnicos necesitan para que el consistorio elabore programas formativos a medida.

El alcalde ha remarcado que la formación debe estar enfocada directamente al empleo y contar con el respaldo del sector privado para garantizar la inserción laboral.

De cara a las próximas convocatorias, el Ayuntamiento ya planifica ampliar el catálogo formativo con cursos de ayudante de bar, sumiller, cortador de jamón, coctelería y perfeccionamiento de camareros.

El regidor ha concluido solicitando a los empresarios que, ante la demanda de personal, acudan al Ayuntamiento como foco de trabajadores bien formados, instando también a que se ofrezca un trato humano y justo que permita prosperar tanto a las empresas como a sus empleados.

En el mismo centro han iniciado su andadura otros dos programas públicos mixtos de empleo y formación, denominados Lucía de Medrano y Puerta del Saber, junto a una acción de formación ocupacional para desempleados. Estas iniciativas benefician a un total de 48 personas y cuentan con la financiación de la Junta de Castilla y León. La selección de los participantes ha priorizado a colectivos con mayores dificultades de inserción, como jóvenes menores de 30 años sin cualificación previa, mayores de 52 años y parados de larga duración, con una presencia mayoritaria de mujeres.

Más programas mixtos de empleo

El alcalde explicó que esta inversión social no solo ayuda a quienes reciben la formación, sino que genera riqueza para Salamanca al permitir la modernización de los barrios.

Según detalló el regidor, el aprendizaje práctico de estos alumnos se traducirá en mejoras directas en instalaciones municipales, lo que contribuye a fijar población al facilitar que los participantes puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad con una cualificación profesional garantizada.

Dentro de estas especialidades, el programa Lucía de Medrano se centrará durante los próximos doce meses en tareas de soldadura y pintura industrial.

Los alumnos se encargarán de renovar la carpintería metálica del centro de adultos Giner de los Ríos, sustituir ventanas en el propio Cefol y realizar labores de pintura en diversos colegios públicos como el Santa Teresa y el Francisco de Vitoria, además de en el campo de fútbol Nemesio Martín Neme.

Por su parte, el proyecto Puerta del Saber se dedicará a la albañilería y la carpintería de madera. Los trabajos previstos incluyen la reforma de la planta baja del CEFOL, la renovación de muros y cubiertas en el complejo deportivo Rosa Colorado y diversas actuaciones en la Casa de la Mujer Clara Campoamor.

El Ayuntamiento también, desarrolla una acción formativa específica vinculada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales centrada en los trabajos de carpintería y mueble.