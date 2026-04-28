La Bonoloto sube su bote hasta los 600.000 euros y deja una lluvia de billetes en Salamanca

En el sorteo de La Bonoloto que se ha celebrado en la noche de este martes, 28 de abril, no ha habido acertantes de Primera Categoría (seis aciertos) por lo que, con el bote generado, en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos y el complementario) existen dos boletos acertantes y uno de ellos ha sido validado en el despacho receptor número 64.670, situado en la Avenida Portugal 126-130 de Salamanca.

El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 68.069,33 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 33-47-17-40-45-04. El complementario ha sido el 19 y el reintegro el 6.