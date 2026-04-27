Salamanca e Incyde: una alianza de 250.000 euros para retener el talento joven e impulsar el emprendimiento

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el director general de Incyde, Javier Collado, dándose la mano con el convenio de colaboración.

Salamanca avanza en su estrategia tecnológica y quiere que sus jóvenes cuiden su futuro sin salir de su ciudad. Con esa idea, el Ayuntamiento ha sellado esta mañana una alianza para que nadie tenga que marcharse de la ciudad si lo que quiere es cumplir sus metas profesionales.

El alcalde, Carlos García Carbayo, y el director de la Fundación Incyde, Javier Collado, se han dado la mano en el Salón de Recepciones para poner en marcha dos convenios que inyectan más de 250.000 euros directos a la formación y al apoyo de quienes se atreven a emprender.

En esta firma, que se ha vivido con un ambiente de colaboración total, también han estado presentes el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, y José María Párraga, director de Incyde y secretario de la Cámara de Comercio.

Foto de autoridades tras la firma del convenio en el Salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

Carbayo ha aprovechado el encuentro para dar las gracias tanto a la Fundación como a la Cámara de Comercio de Salamanca por estar siempre al pie del cañón, demostrando que cuando las instituciones se ponen de acuerdo, lo que realmente se están creando son oportunidades para que los salmantinos puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, en su tierra.

Esta unión, que se enmarca dentro del proyecto Salamanca Tech, no es solo un acuerdo administrativo. Para el regidor salmantino, se trata de una herramienta real para que el talento que se forma en las universidades encuentre las opciones necesarias para quedarse.

El alcalde ha destacado que "el empleo tecnológico en la ciudad creció un 44% el año pasado", y estos programas vienen a alimentar esa transformación que busca complementar al turismo y al comercio con innovación y logística.

Los acuerdos se dividen en dos grandes ejes que ya han abierto sus inscripciones este mismo lunes. El primero, denominado Emprende y avanza, cuenta con 173.712 euros para ayudar tanto a quienes tienen una idea desde cero como a empresarios que necesitan consolidar su negocio.

Firma del segundo convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Incyde.

Durante seis semanas, los participantes contarán con asesoramiento individualizado para asegurar que sus proyectos sean sostenibles.

El segundo programa, Reactiva tu futuro, cuenta con 80.276 euros y pone el foco exclusivamente en los menores de 30 años inscritos en Garantía Juvenil. Se les acompañará de la mano con tutorías y mentoring para que sus ideas se conviertan en empresas reales, evitando que se sientan solos en el proceso.

Además, tras la formación, los alumnos podrán optar a una bolsa de 500.000 euros en becas para seguir aprendiendo durante seis meses en empresas de la ciudad o para lanzar su propia aventura desde el Centro Tormes+.

Por su parte, Javier Collado ha elogiado el modelo salmantino, calificando a la incubadora de la ciudad como un referente nacional. Collado ha subrayado que emprender hoy es mucho más sencillo gracias a apoyos como los de Salamanca, donde no solo se da formación, sino también financiación y espacios de alta tecnología.

La intención es que cualquier persona con ganas, sea veterana o joven, se acerque al centro Tormes+ para aprovechar unas herramientas que están entre las mejores del país.

Las inscripciones para el programa 'Emprende y avanza' ya están abiertas y se pueden acceder a ellas a través del siguiente enlace.