Grupos de acogida se plantan en Salamanca contra la 'prioridad nacional' de PP y Vox: “La dignidad no se negocia”

Los grupos de Acogida manifiestan su oposición a la 'prioridad nacional' en Salamanca Cedida

Los movimientos sociales y grupos de acogida de toda España han elegido Salamanca para lanzar un mensaje contra las “políticas de exclusión”.

En el marco del Encuentro Estatal de Grupos de Acogida, celebrado en los locales de la Asociación Desarrollo Comunitario Buenos Aires (Asdecoba), las entidades participantes han manifestado su "rotundo rechazo" a la denominada 'prioridad nacional', medida estrella (y polémica) de los acuerdos de gobierno suscritos entre el Partido Popular y Vox.

Además, todo hace indicar que también se extenderán a los acuerdos a los que se lleguen en Castilla y León.

Bajo el lema "No es prioridad nacional, es prioridad de los derechos de todas las personas", los representantes de los colectivos hicieron visible su protesta mediante carteles y proclamas.

Los organizadores denuncian que este enfoque político busca "jerarquizar la dignidad" y transformar derechos fundamentales en "privilegios condicionados" por el origen.

"Trabajamos cada día con personas concretas, con historias atravesadas por la desigualdad, la migración o la exclusión. Sabemos que ninguna de ellas puede quedar fuera del marco de los derechos", señalaron durante la lectura del manifiesto.

La elección de Salamanca, y concretamente de la sede de Asdecoba, se debe a que la asociación es un referente en la ciudad por su compromiso con el trabajo comunitario y la creación de alternativas desde lo cotidiano en barrios con necesidades sociales.

Más temas

El encuentro, que ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha servido para abordar temas críticos que afectan directamente a la cohesión social de la ciudad y del país como el sistema penitenciario, la migración y la justicia social.

Para los asistentes, estas jornadas en la capital del Tormes han trascendido la reflexión técnica para convertirse en un espacio de "toma de conciencia colectiva".

Los grupos han reafirmado su voluntad de seguir trabajando de forma coordinada para demostrar que una forma distinta de acogida y convivencia es necesaria.