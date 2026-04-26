La afición del Atlético de Madrid rinde homenaje a María, la princesa guerrera: "La familia atlética no te olvida"

María sigue presente en el corazón de todos. La joven salmantina María Caamaño Múnez, conocida cariñosamente como la ‘princesa futbolera guerrera’, falleció a los 13 años hace dos semanas.

Lo hizo tras una larga lucha contra el sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado cuando tenía tan solo seis años. Sin embargo, su legado es tan grande que hasta el Atlético de Madrid se acuerda de ella.

María, diagnosticada con sarcoma de Ewing, estaba siendo tratada con un enfoque experimental en un centro hospitalario de Madrid.

Su historia de fortaleza y su amor incondicional al fútbol ha conmovido al mundo del deporte. María era una apasionada seguidora del Atlético de Madrid y admiradora de jugadores como Álvaro Morata y Álex Baena, quienes en vida le mostraron su apoyo, llegando incluso a invitarla a celebrar la Eurocopa 2024 junto a la selección española.

El fallecimiento de María, ocurrido el pasado 16 de abril, ha generado una ola de emoción y homenajes en distintos ámbitos del fútbol.

Pues bien, este sábado se ha vivido uno de los más sentidos. El que tuvo lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde la afición rojiblanca desplegó una pancarta en su honor con el mensaje: “María, la familia atlética no te olvida”.

Antes del encuentro frente al Athletic Club, el estadio guardó un emotivo recuerdo acompañado de una cerrada ovación y cánticos que reflejaron el cariño de toda la hinchada.

María se ha convertido en un símbolo de lucha, superación y amor por unos colores que este sábado la despiden como una más de la familia. Desde el cielo, la salmantina habrá sido feliz porque su equipo además ganó por 3-2 al Athletic de Bilbao.

Hay que recordar que esta misma semana desde la Junta de Castilla y León también se realizó un sentido homenaje durante la celebración de los Premios Castilla y León 2025.