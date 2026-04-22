La USAL inaugura su primer campus en China: "Es el resultado de años de trabajo, diálogo y confianza mutua"

El rector Juan Manuel Corchado, durante su visita a la Shandong Jianzhu University, junto a su homólogo, Yu Dehu, y autoridades educativas chinas.

Este miércoles, 22 de abril, la Universidad de Salamanca (USAL) ha dado un paso histórico en su proceso de internacionalización con la inauguración de su primer campus en China. Un acto que ha sido presidido por el rector de la institución académica charra, Juan Manuel Corchado, y que se ha celebrado en la Shadong Jianzhu University (Jinan).

En el mismo también han estado presentes el rector de la Shadong Jianzhu University, Yu Dehu, y las autoridades educativas chinas. Un hito que hacen de la USAL una de las cuatro universidades españolas que integran el programa educativo sino-extranjero del Gobierno central chino.

Las autoridades educativas de China han reconocido formalmente a la nueva Escuela Universitaria de la USAL en Shandong, por lo que acredita su plena validez académica en el país.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante la inauguración de la nueva Escuela Universitaria de la USAL en Shandong.

Esto supone un requisito indispensable para operar en el marco del programa educativo sino-extranjero, que regula y ampara los centros universitarios internacionales que están en el territorio chino con financiación del Gobierno central.

La implantación del campus se ha llevado a cabo con la colaboración estrecha de la Shandong Jianzhu University, institución referente en ingeniería y arquitectura en el norte del país asiático. El campus salmantino trabaja desde hace meses con la Junta de Castilla y León y la ACSUCYL para acreditar la escuela en España.

La oferta académica que habrá próximamente en el campus de la USAL en China está orientada a la formación de ingenieros altamente cualificados. Los programas que se prevén son el Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Mecánica y el Máster en Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería.

La propuesta conjuga disciplinas de alta demanda en el sector tecnológico e industrial chino con las capacidades diferenciales de la USAL en innovación e investigación. El máster posiciona a su vez a la institución charra a la vanguardia de la formación de posgrado de carácter tecnológico en el país asiático.

Durante el acto, Corchado ha destacado la importancia estratégica de este hito en la proyección internacional de la USAL, pues el campus supone el "resultado de años de trabajo, diálogo y confianza mutua". "Abre para nuestra universidad un horizonte nuevo en una de las regiones más dinámicas del mundo", ha subrayado.

Tras la ceremonia inaugural, el primer evento celebrado en el nuevo campus ha sido una exposición dedicada al papel de la Universidad de Salamanca en la vida cultural española a lo largo de sus más de ocho siglos de historia. La muestra recorre la contribución de la institución al pensamiento, las artes, las letras y la ciencia en España, y pretende acercar al público universitario chino la rica herencia cultural que encarna la USAL como una de las universidades más antiguas del mundo.

La exposición constituye también un primer gesto de diplomacia cultural entre ambas instituciones, en línea con la vocación de la USAL de tender puentes entre España y China a través del conocimiento y la cultura.