El Puerto Seco de Salamanca ya tiene empresa gestora para los próximos 25 años, que invertirá 5 millones extra

La Terminal Intermodal Ferroviaria (Puerto Seco) de Salamanca ya tiene adjudicatario encargado de su explotación para los próximos 25 años. Será el operador ferroviario de mercancías español Tracción Rail S.A.U., con casi 20 años de experiencia y perteneciente al Grupo Azvi.

Así lo ha aprobado este miércoles el Consejo de Administración de la sociedad mercantil local Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (Zaldesa), que con el acuerdo dará vida a una infraestructura estratégica que pretende consolidar a la provincia como referente logístico en la red intermodal nacional e internacional.

El adjudicatario pertenece al Grupo Azvi, que cuenta con más de 100 años de trayectoria y en la actualidad está desarrollando proyectos en Europa, Hispanoamérica, Oriente Medio y Estados Unidos.

A pesar de que el concurso contemplaba varias opciones en cuanto al periodo de gestión, Tracción Rail se ha decantado por el plazo máximo de 25 años. La decisión implica un compromiso de inversión adicional de unos 5 millones de euros.

Esta cuantía se destinará a incrementar la capacidad de almacenamiento para graneles del Puerto Seco en 36.000 metros cúbicos. Sumado a lo ya previsto, hará que la terminal cuente con una capacidad total de 54.000 metros cúbicos.

La adjudicataria abonará a Zaldesa un canon fijo anual de unos 40.000 euros más otro variable que irá en función del volumen de mercancías gestionadas.

El siguiente paso de la empresa que se encargará de la gestión es la constitución de una sociedad anónima con sede en Salamanca que permitirá la entrada de asociaciones o inversores que puedan aportar tráficos a la terminal.

Con este movimiento, la puesta en marcha del Puerto Seco significará un revulsivo económico y social para Salamanca en materia de creación de empleo, mejora de la competitividad logística, atracción de inversión privada, reducción de emisiones y conexión con los principales corredores europeos.