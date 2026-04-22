El barrio de La Vega de Salamanca culmina su gran cambio: nuevas tuberías, luz LED y parterres renovados

El barrio de La Vega, ese rincón con solera al otro lado del Tormes, se prepara para lucir su mejor cara. El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la última fase de una reforma que no busca solo cambiar el asfalto, sino devolverle la comodidad y la alegría a unas calles que son el hogar de cientos de vecinos.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha recorrido hoy las obras de un proyecto que, con una inversión de 2,3 millones de euros, culminará la transformación integral de la zona para que pasear por ella sea, por fin, un placer para todos.

Lo que los vecinos se van a encontrar al salir de casa en unos meses será un barrio mucho más humano y pensado para disfrutarlo. Calles como Carabelas, Doce de Octubre o Virgen de Guadalupe dejarán de tener aceras estrechas para convertirse en plataformas únicas, donde peatones y coches de residentes convivan sin barreras.

El cambio más agradecido será, sin duda, la renovación de los tradicionales parterres. Esas zonas verdes que dan carácter a La Vega se van a mimar: se mantendrán las plantas que ya están, se añadirán especies más resistentes que consuman menos agua y, lo más importante, se instalará riego automático para que el barrio luzca siempre cuidado sin que se convierta en un lodazal.

Se están sustituyendo casi dos kilómetros de tuberías de agua y saneamiento, acabando así con las viejas averías que tantos quebraderos de cabeza dan a los vecinos.

Además, se instalará una iluminación LED mucho más cálida y eficiente y se dejarán listas las canalizaciones para que, cuando las compañías de internet o electricidad quieran modernizar sus cables, no tengan que volver a romper el suelo recién puesto.