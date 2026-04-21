UGT Salamanca denuncia "deshumanización" en el Hospital de Los Montalvos: "Se mercantiliza el descanso"

Imagen recurso de concentración de UGT a las puertas del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Sanidad Ugt Salamanca. Meta.

UGT Servicios Públicos Salamanca denuncia abandono de trabajadores y pacientes en el Hospital de Los Montalvos. El sindicato ha alzado la voz este martes contra lo que define como una deriva preocupante hacia la "deshumanización" en la gestión sanitaria de la provincia.

La denuncia es clara: consideran que la Dirección del Hospital y la Gerencia de Salud están más centradas en el "maquillaje publicitario" y en vender una imagen amable del sistema que en resolver las carencias básicas que sufren a diario pacientes, familiares y profesionales.

Para el sindicato, el concepto de humanización de la asistencia sanitaria se ha convertido en un "eslogan vacío" o en "cartelería brillante" que oculta una realidad mucho más gris de puertas para adentro.

"No se puede hablar de humanismo cuando se mercantiliza el descanso del trabajador y el acompañamiento de las familias", lamentan desde la organización, acusando a la Gerencia de priorizar la "gestión de escaparate".

Como prueba de este "abandono", UGT ha registrado un escrito respaldado por cerca de 100 firmas de trabajadores y usuarios del Hospital de Los Montalvos.

La situación allí es, según denuncian, insostenible: la cafetería solo abre de lunes a viernes por las mañanas, dejando "totalmente desamparados" a quienes pasan allí las tardes, los fines de semana o los festivos.

Esta falta de servicio no se suple con el vending, cuyas máquinas sufren incidencias constantes, ofrecen productos poco saludables y tienen precios "injustificables" para un entorno público.

El "abuso" para la televisión

La crítica de UGT no se queda en Los Montalvos. El sindicato también ha puesto el foco en el nuevo Hospital Universitario de Salamanca, donde el coste del servicio de televisión sigue siendo un caballo de batalla.

Consideran un "abuso económico" que se impongan tarifas elevadas para que los pacientes puedan acceder a un entretenimiento básico durante su ingreso. "El acceso a la distracción no debería ser un negocio a costa del enfermo", denuncian.

Ante este escenario, UGT ha solicitado una reunión urgente con la Gerencia para exigir un plan de choque. Entre sus peticiones destacan la ampliación inmediata de horarios en Los Montalvos, la revisión de los precios del vending y el ajuste de las tarifas de servicios externalizados como la televisión.

El sindicato ya advierte: si la Gerencia persiste en su silencio y sigue priorizando la imagen sobre la realidad, activarán las vías de protesta necesarias para devolver la "dignidad y el humanismo real" a la red de hospitales públicos de Salamanca.