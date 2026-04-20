Varios heridos graves y una persona atrapada tras un choque frontal en la carretera de Vitigudino Belén Maldonado.

Grave accidente en la carretera CL-517. A las 15:15 horas, un fuerte impacto entre dos turismos a la altura del kilómetro 9, en el término municipal de Parada de Arriba, a la altura del cruce con Carrascal de Pericalvo hacía saltar todas las alarmas.

Lo que comenzó como un aviso de colisión terminó movilizando a un enorme dispositivo de seguridad y emergencias tras confirmarse que cinco personas habían resultado heridas en el choque.

El escenario que se encontraron los primeros testigos era preocupante. Aunque todos los afectados permanecían conscientes, los amasijos de hierro impedían que una de las víctimas pudiera salir por su propio pie del vehículo.

El aviso al 112 activó de inmediato a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que trabajaron con precisión en las labores de excarcelación para liberar al atrapado, mientras la Guardia Civil de Tráfico aseguraba el perímetro en este tramo de la vía hacia Vitigudino.

Dada la cantidad de heridos y la naturaleza del accidente, Sacyl no escatimó en recursos, desplegando un operativo que incluía un helicóptero sanitario, una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico, además del equipo médico de Salamanca Periurbana Sur.

El asfalto se convirtió durante casi una hora en un hospital de campaña donde los sanitarios estabilizaron uno a uno a los cinco afectados antes de decidir su traslado.

Finalmente, todos los heridos han sido evacuados al Hospital Universitario Clínico de Salamanca para recibir atención especializada.

Imágenes del accidente. Belén Maldonado.

Según fuentes presenciales la causa del accidente podría deberse a una distracción originada por una avispa en el interior de uno de los vehículos afectados.

Mientras los servicios de limpieza trabajan ahora para despejar la calzada de restos y cristales, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer qué pudo ocurrir en este tramo recto para que ambos turismos terminaran colisionando de forma tan violenta.