La 'Misión Imposible' de una ladrona en Salamanca: entra por el tejado y acaba detenida por la Policía

Salamanca ha vivido uno de esos sucesos que parecen más propios de una película que de la vida real. Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional después de protagonizar un robo de lo más inusual en una academia de la ciudad.

Los hechos se dieron de madrugada, con una arriesgada escalada por los tejados, lo que desencadenó en la detención el pasado sábado con la sospechosa arrestada.

La historia se remonta a una noche de marzo. En lugar de forzar puertas o cerraduras, la mujer optó por una vía mucho más sorprendente: entrar por los tejados escalando al estilo 'misión imposible'.

Recorrió los tejados del edificio hasta encontrar una ventana por la que colarse en el centro de formación.

Ya dentro, y con la única ayuda de una linterna, fue revisando despachos y aulas en completo silencio hasta hacerse con un botín nada despreciable: tres ordenadores, un teléfono móvil, un instrumento musical y unos 1.000 euros en efectivo.

A la mañana siguiente llegó el choque con la realidad. Los responsables de la academia, al abrir para empezar la jornada, se encontraron con todo revuelto y sin parte de su material de trabajo.

Tras avisar a la Policía, los agentes de la Comisaría de Salamanca iniciaron una investigación que se ha prolongado durante semanas, siguiendo cada pista con paciencia.

Finalmente, lograron identificar a la autora del robo, que había conseguido burlar la seguridad entrando desde el tejado.

No solo se ha cerrado el caso, sino que también el propietario ha recuperado todo lo sustraído. Ahora, la mujer queda a disposición judicial, tras un episodio tan extraño como llamativo.