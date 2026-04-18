El emotivo mensaje de la familia de María tras su muerte con 13 años: “El bicho jamás tocará ni su alma ni su luz”

María Caamaño Múñez, la salmantina que durante años luchó contra el sarcoma de Ewing, un cáncer raro y que resulta especialmente agresivo en niños y jóvenes, fallecía esta semana dejando un vacío enorme y notables muestras de condolencias en Castilla y León.

Su historia movilizó a todo un país y nos dejaba con solo 13 años en una historia única y de superación tremenda de la ‘princesa futbolera guerrera’.

La familia ha emitido un comunicado en la mañana de este sábado, 18 de abril, en el que ha querido dar las “gracias de corazón” y en el que han afirmado que “nos han llegado miles de mensajes cargados de fuerza”.

También han apuntado que “es imposible responder a cada uno” pero han añadido que “han sentido cada palabra de aliento”.

“En estos momentos de tanto vacío, ver cómo os habéis volcado todos nos confirma la huella imborrable que ha dejado María. El bicho ha podido llevarse su presencia física pero jamás podrá tocar su alma ni su luz”, han afirmado en el comunicado.

Esa esencia “única” de María “vivirá para siempre en este rinconcito del corazón de quienes la conocisteis”, añade la familia.

“Tal y como ella nos enseñó, seguimos repitiendo y no nos cansaremos de decir, que sin investigación no hay vida. Seguir sonriendo y sumando como a María le gustaba. Es nuestro compromiso con ella y con todos los que siguen luchando”, apuntan.

Finalizan el escrito volviendo a agradecer el apoyo recibido tras la terrible noticia.