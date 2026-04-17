Luz verde para Juzbado: el CSN avala que la fábrica de combustible nuclear opere como mínimo diez años más

La planta de Juzbado ha superado con nota el examen más importante para su futuro.

El Consejo de Seguridad Nuclear del Estado ha dado hoy un paso decisivo al avalar que la fábrica salmantina siga funcionando durante diez años más, una noticia que aporta tranquilidad y estabilidad a las cientos de familias que dependen de esta instalación de Enusa.

Este permiso es el sello de garantía que confirma que la planta está en plena forma.

Para llegar a este punto, los técnicos han mirado con lupa cada rincón de la fábrica a través de veintitrés informes detallados, asegurándose de que todo funciona como un reloj y que la seguridad es, por encima de todo, la prioridad absoluta.

Con este visto bueno, Juzbado se asegura una década de actividad por delante, consolidándose como un motor vital para la economía de Salamanca y un ejemplo de trabajo bien hecho.

Un proceso bajo estrictas condiciones

Pese al visto bueno, la renovación no es un cheque en blanco. El informe del CSN establece doce límites y condiciones que Enusa deberá cumplir estrictamente.

Estos requisitos abarcan desde la gestión de inventarios máximos autorizados y el control de los documentos oficiales de explotación, hasta los protocolos para la salida de bultos de la instalación.

Además, el CSN ha diseñado seis Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) que desarrollan aspectos clave como la comunicación de traslados de sustancias fisionables o la integración de sistemas de gestión de seguridad bajo estándares internacionales.

El objetivo es que la fábrica de Juzbado no solo siga operando, sino que adapte sus procesos a los criterios más avanzados de la normativa estadounidense (USNRC).

El último paso, en manos del Ministerio

Tras este informe preceptivo del CSN, el documento será remitido ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que es el órgano responsable de conceder la autorización definitiva de explotación.

Con este aval, la planta de Juzbado, motor económico y tecnológico de la provincia de Salamanca, se encamina a asegurar su operatividad hasta el año 2036, reforzando su papel estratégico en el ciclo del combustible nuclear.