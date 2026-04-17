Jorge Lozano (47), el zamorano que receta humanidad en Salamanca: la historia del Portal del Lino y la torrija de su abuela

La historia de Jorge Lozano es la de un hombre que ha sabido coser su presente en Salamanca con el hilo invisible de sus recuerdos de niño en Corrales del Vino (Zamora).

Aunque a menudo tiene que aclarar que su apellido es Lozano y no Lorenzo, como el piloto de motos, su verdadera identidad se define por ser un zamorano de Corrales del Vino que lleva cuarenta años echando raíces en la capital charra.

Esa dualidad marca su carácter y su negocio: se considera salmantino por trayectoria, pero mantiene la mirada siempre puesta en el origen, en ese pueblo donde aprendió el valor de lo auténtico y donde reside la memoria de la mujer que guía sus pasos en la cocina, su abuela Manuela.

Jorge Lozano, propietario del Restaurante Portal del Lino y el grupo TAPAS.

El nombre del restaurante Portal del Lino no es fruto del azar ni del marketing moderno, sino de una labor de investigación histórica y de cariño por el barrio. Hace más de un siglo, la actual calle San Juan de la Cruz era conocida popularmente como los portales del lino.

En aquella época, la zona bullía con la actividad del mercado y el comercio de este tejido. Jorge, empeñado en que su local no fuera un sitio de paso sino un lugar con alma, acudió a la Filmoteca de Castilla y León para rescatar imágenes de hace 125 años que certificaran esa historia.

Su intención era clara: crear una casa de comidas que rindiera tributo a la tradición de Salamanca, pero reinterpretada para los tiempos actuales, devolviendo a la calle un pedazo de su propia identidad perdida.

El jefe de cocina, detrás el gran propietario y padre de su familia hostelera, Jorge Lozano.

En el centro de todo este universo gastronómico aparece la figura de su abuela Manuela, nacida en 1933. Jorge habla de ella como la persona que más ha querido en la vida y su influencia es tan palpable que incluso ha dado nombre a uno de sus mayores éxitos recientes.

La torrija Manuela 1933, que acaba de ganar el premio a la más tradicional en el certamen de la Asociación de Hostelería de Salamanca, es un viaje directo a su infancia en Corrales del Vino.

La receta no busca innovaciones innecesarias, sino que replica exactamente lo que ella hacía cada Semana Santa: "pan duro, leche infusionada con naranja, limón y canela, azúcar y huevo frito". Comenta Jorge con cariño y una sonrisa especial.

Jorge Lozano con una embutidora de hace un siglo, propiedad de la bisabuela de Soraya, su mujer. Hoy decorado del Restaurante.

Para él, cocinar este postre es una forma de mantener vivo el recuerdo de su abuela, fallecida en 2015, y de trasladar ese afecto a cada cliente que se sienta a su mesa.

A pesar de lo que pueda parecer por el clima de confianza que se respira en sus locales, Jorge y su mujer Soraya son la primera generación de hosteleros de su familia. No heredaron un negocio, sino que lo levantaron desde cero hace quince años empezando con un bar muy pequeño, el Tapas 2.0, buscando simplemente generar su propio empleo.

Sin embargo, han conseguido crear una estructura familiar muy sólida que hoy sostiene a treinta y dos trabajadores.

Foto de familia de parte de la plantilla del restaurante Portal del Lino.

En este engranaje, las piezas clave son personas de su absoluta confianza: su hermano David es el rostro de Tapas 3.0, su cuñado Diego dirige el local original y Paloma, que lleva trece años en la empresa, es la jefa de sala del Portal del Lino y madrina de uno de sus hijos.

Una mujer risueña, atenta absolutamente a todo, responsable y con aspecto de exigente, y preocupada por si sale mal peinada en la foto, nos sirve la torrija ganadora del presente concurso de empresarios de hostelería: Manuela 1933

Para Jorge, esta red de afectos es lo que permite que el grupo sea algo más que una pyme; es un núcleo duro que protege la esencia del negocio frente al avance de las franquicias despersonalizadas.

Torrija 'Manuela 1933', Mejor Torrija Tradicional de Salamanca 2026.

Esa visión humana de la empresa se traduce en una gestión del personal que choca con la realidad habitual del sector.

Jorge defiende que sus empleados deben ser tratados como familia, lo que implica salarios por encima de lo marcado por el convenio, cuarenta y cinco días de vacaciones al año y el cierre total en fechas críticas para la conciliación como Nochebuena o Año Nuevo.

Es su manera de combatir la falta de relevo en la hostelería: profesionalizar el oficio y cuidar a los seres humanos que, según él, son tope de gama.

Desde su posición actual, también mira con preocupación a los jóvenes que quieren empezar, pidiendo para ellos una fiscalidad más amable y menos trabas burocráticas, convencido de que la restauración independiente solo sobrevivirá si se apoya el talento de quienes tienen grandes ideas pero chocan con el muro de la financiación.

En definitiva, el Portal del Lino es el reflejo de un hombre que, mientras construye una estructura empresarial logística y moderna, se sigue emocionando al hablar de una torrija, de un mercado de telas antiguo y del recuerdo de una mujer de Corrales del Vino que le enseñó que el secreto de todo está en el cariño.