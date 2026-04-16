El Juzgado tumba las elecciones sindicales en la ayuda a domicilio de la Diputación: "Una situación gravísima"

Imagen recurso de una movilización conjunta de UGT y CC.OO. en Salamanca. Susana Martín. ICAL.

El Juzgado de lo Social de Salamanca ha dictado una sentencia que hace saltar por los aires la actual representación sindical en Serveo, la empresa encargada de gestionar el servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Salamanca.

El magistrado ha declarado nulas las elecciones celebradas en noviembre de 2025 al considerar que la mesa electoral se constituyó de manera irregular, dando así la razón a UGT Servicios Públicos.

El sindicato denunciante no solo celebra el fallo judicial, sino que aprovecha para cargar contra la "deriva empresarial" de CCOO, sindicato mayoritario hasta la fecha, y para exigir soluciones inmediatas ante la "gravísima situación" que atraviesan las 500 trabajadoras del servicio.

Según denuncia UGT, la anulación de los comicios pone fin a una etapa de "seguidismo empresarial" por parte de CCOO, a quien acusan de haberse plegado a los intereses de las empresas adjudicatarias —Azvase y la actual Serveo— ante la "indiferencia" de la Diputación de Salamanca.

El conflicto ha estallado definitivamente tras la subrogación de la plantilla el pasado 1 de marzo.

UGT sostiene que el cambio de empresa no ha frenado los problemas "endémicos" del sector rural, sino que los ha agravado de forma flagrante, dejando a las auxiliares en una situación de precariedad extrema.

Kilometraje inasumible y falta de material básico

El listado de quejas de las trabajadoras es extenso y afecta a su día a día operativo. UGT denuncia que las auxiliares carecen del material mínimo imprescindible para realizar su labor sociosanitaria y que los dispositivos móviles están incompletos.

Especialmente crítico es el asunto del transporte: los pocos coches de empresa disponibles no cuentan con tarjeta de combustible, lo que obliga a las empleadas a adelantar el dinero de su bolsillo.

Al pagarse el kilometraje a mes vencido, el sindicato advierte de que muchas trabajadoras, que facturan casi lo mismo por jornada que por desplazamiento, se quedan sin recursos básicos para pasar el mes.

A este escenario se suman irregularidades en el respeto a los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y la falta de planillas mensuales, lo que impide a la plantilla conciliar su vida personal al no tener plus de disponibilidad.

Asimismo, UGT denuncia que la gratificación por cambio de empresa, que según el convenio debería ser de 450 euros al ser la adjudicación firme en 2026, se ha quedado en apenas 300 euros prorrateados.

UGT apoya la movilización

La central sindical recuerda que todavía quedan cuentas pendientes con la anterior concesionaria, Azvase, que se marchó dejando a deber una bolsa de horas que CCOO pactó pagar "progresivamente", un término tan ambiguo que, a día de hoy, nadie ha cobrado.

En cuanto a las nóminas actuales, denuncian retrasos, falta de transparencia y errores en los pagos de marzo que han generado un "revuelo" total en la plantilla.

Ante lo que consideran 46 días de reuniones estériles con la empresa y la institución provincial, UGT Servicios Públicos ha anunciado que apoyará todas las medidas de protesta que decidan las trabajadoras, incluida la salida a la calle.

"Ha llegado el momento de las soluciones, no de las reuniones", afirman.

Para el sindicato, la sentencia judicial debe ser el punto de inflexión para "reparar a la máxima brevedad" unas reivindicaciones laborales que consideran de justicia básica para un colectivo esencial en el mundo rural salmantino.