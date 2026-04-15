Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, durante la inauguración del Salamanca Tech Summit 2026. Raquel J. Santos Comunicación Usal.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, lo tiene claro: "Quien no afronta el futuro con hambre, acaba siendo devorado por el cambio".

Con esta contundente declaración de intenciones, el rector ha aprovechado el marco del Salamanca Tech Summit para presentar un ambicioso plan que busca que la universidad no solo enseñe, sino que sea el motor de empleo de la ciudad.

El gran anuncio ha sido la puesta en marcha de un nuevo vivero de empresas y dos bioincubadoras tecnológicas diseñadas para fortalecer el tejido empresarial local.

Este proyecto se traducirá en espacios especializados para empresas de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica, además de una apuesta muy concreta por el sector de la Veterinaria.

Esta última bioincubadora contará con un laboratorio propio vinculado a los nuevos estudios de Veterinaria, pensando siempre en que los alumnos tengan la mejor formación práctica posible antes de dar el salto al mundo real.

Estas nuevas piezas encajarán con Abioinnova y el Distrito Tecnológico para que los estudiantes encuentren trabajo de forma casi inmediata al terminar sus grados.

Para Corchado, el Salamanca Tech Summit es mucho más que un congreso; es el mayor evento tecnológico de Castilla y León y el escenario ideal para que investigadores, emprendedores e inversores se miren a la cara y colaboren.

La idea principal es que el talento salmantino no se quede encerrado en los laboratorios, sino que ese conocimiento salga de las aulas, se convierta en patentes y llegue directamente a las empresas para transformar la economía de la ciudad.

En su intervención, también ha puesto en valor el Parque Científico de la USAL como un motor que ya es una realidad consolidada.

Actualmente alberga 72 empresas, da empleo a más de 800 profesionales y mantiene una ocupación récord del 90%. Para Corchado, este trabajo conjunto sitúa a Salamanca como líder del sector junto a ciudades como Madrid y Granada.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado esta apuesta subrayando que el sector tecnológico ya genera casi el 6% del empleo en la Comunidad.

El objetivo regional, según ha apuntado, es seguir creciendo a un ritmo de 2.000 nuevos puestos de trabajo especializados al año, afianzando a Salamanca como un referente de empleo de calidad.