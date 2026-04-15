El proyecto con el que 34 personas han encontrado trabajo en Salamanca: de camareros a celadores

El proyecto Laboris Helmántica del Ayuntamiento de Salamanca facilita lograr un empleo a 32 personas con dificultad de acceso al mercado laboral Cedida

El Ayuntamiento de Salamanca continúa reforzando sus políticas de empleo dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través del proyecto Laboris Helmántica.

Así lo ha destacado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la jornada ‘La mejora de la empleabilidad en colectivos con dificultades para el acceso al empleo’, celebrada en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’.

Desde su puesta en marcha, el programa ha desarrollado un total de 11 acciones formativas en las que han participado 116 personas.

De ellas, 34 ya han logrado incorporarse al mercado laboral, mientras que el resto se encuentra en procesos activos de selección. Actualmente, otras 59 personas participan en cinco nuevas acciones formativas.

El calendario formativo continuará en los próximos meses con nuevas propuestas, entre ellas cursos de ‘Operaciones básicas de restaurante y bar’, ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’ (tercera edición), ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales’.

También Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales’ (segunda edición), ‘Formación básica de celadores/as’ y ‘Trabajos de carpintería y mueble’.

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que estas iniciativas responden al contacto permanente del Ayuntamiento con el tejido empresarial local, lo que permite ajustar la formación a las necesidades reales del mercado de trabajo.

Además, defendió que esta inversión social no solo beneficia a las personas participantes, sino que también contribuye al desarrollo económico de la ciudad, la modernización de los barrios y la fijación de población.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,54 millones de euros, financiado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus dentro del programa Éfeso 2021-2027, mientras que el 40% restante es aportado por el propio Ayuntamiento.

Jornada sobre empleabilidad

La jornada celebrada ha servido como espacio de reflexión sobre los retos actuales en la inserción laboral de colectivos vulnerables y el papel de las empresas de inserción.

Tras la presentación de resultados del programa, se desarrollaron diversas ponencias, como la de la asociación La Bien Pagá, centrada en la integración socioeducativa y cultural, y la exposición del proyecto Innova del Ayuntamiento de Cáceres bajo el título ‘El talento invisible’.

Asimismo, tuvo lugar una mesa redonda con representantes de la Universidad de Salamanca, Fundación Adsis, Asprodes Plena Inclusión, ACCEM y Cruz Roja Empleo, en la que se analizaron los desafíos actuales y las oportunidades de mejora en el acceso al empleo.

Las próximas acciones formativas incluirán 15 becas remuneradas por curso, con una ayuda de 13,45 euros por día de asistencia para compensar gastos de transporte, conciliación y formación.

Estas ayudas están dirigidas a personas desempleadas cuyos ingresos no superen el 75% del IPREM.

Para participar, será necesario cumplir requisitos como estar empadronado en Salamanca, figurar como demandante de empleo y pertenecer a colectivos prioritarios, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años —especialmente mujeres—, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.

El programa presta especial atención a barrios como Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Pizarrales o Garrido Norte, aunque está abierto a toda la ciudad si quedan plazas disponibles.

Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y las inscripciones deberán formalizarse a través del Registro General del Ayuntamiento o por las vías previstas en la normativa administrativa vigente.