Detenido el exalcalde de Trabanca José Luis Pascual (PSOE) y actual presidente de Vinduero-Vindouro

Agentes de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria y de la Policía Judicial, han llevado a cabo este miércoles un amplio registro en una propiedad situada en Salamanca, presuntamente vinculada a José Luis Pascual Criado, actual presidente de AECT Vinduero-Vindouro, que ha sido detenido.

El operativo, en el que los agentes actuaron con chalecos, y un importante despliegue de seguridad, se prolongó durante varias horas. Durante el registro, no se permitió el acceso a los trabajadores, que permanecieron en el exterior del inmueble en la calle Alfonso de Castro mientras se desarrollaban las actuaciones.

Las investigaciones apuntan a el detenido de 56 años habría creado sociedades y asociaciones con el objetivo de recibir subvenciones procedentes del Estado, la Junta de Castilla y León y la Unión Europea.

Según ha podido saber este medio, la actuación de este miércoles volvería a vincular a Pascual con presuntos delitos relacionados con la gestión irregular de subvenciones europeas, si bien la investigación continúa abierta y bajo secreto en algunos aspectos.

José Luis Pascual fue alcalde de Trabanca por el PSOE entre 1999 y 2011. Su trayectoria pública también ha estado marcada por otros procedimientos judiciales.

Por ejemplo, fue condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a un año de prisión y doce meses de multa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Asimismo, en 2018 fue inhabilitado durante tres años por Instituciones Penitenciarias de su puesto en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Actualmente sigue siendo funcionario, pero en excedencia.

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