El Padre Putas y el origen del hornazo: cuando Salamanca recuperaba el pecado expulsado del otro lado del río

Los salmantinos salen al campo para celebrar el Lunes de Aguas. David Arranz. ICAL.

La historia del Lunes de Aguas se remonta siglos muy atrás. La primera referencia documentada, la encontramos en el siglo XVI, concretamente al año 1543, cuando el joven príncipe de Asturias y Gerona, Felipe de Austria, futuro Felipe II, visitó Salamanca días antes de desposarse con María Manuela de Portugal.

El monarca, profundamente religioso, quedó escandalizado por el libertinaje de la ciudad, donde la presencia de miles de estudiantes, la ciudad universitaria por excelencia −y sigue siendo− alimentaba un floreciente negocio de prostitución.

De aquel entonces viene un dicho, todavía presente en el argot lingüístico de los salmantinos: "En Salamanca, la que no es puta es manca".

Ante este panorama, dictó un edicto por el que prohibía el comercio carnal durante los días de Cuaresma y el Triduo Pascual, obligando a las mujeres de "vida alegre" a abandonar el recinto amurallado de la ciudad para no distraer a los fieles del recogimiento espiritual.

Celebración del Lunes de Aguas en Salamanca, declarada Fiesta de Interés Turístico en Castilla y León David Arranz ICAL

Este destierro temporal trasladaba a las mujeres a la otra orilla del río Tormes, fuera de la jurisdicción de la capital, donde debían permanecer hasta que finalizara el periodo de abstinencia.

Para custodiarlas y asegurar que se cumpliera la norma, se creó la figura del Padre Lucas, popularmente conocido como el Padre Putas. Hoy los 'memes charros' recrean la figura del sacerdote con la cara del exministro José Luis Ábalos, manejando el bote que trae a las 'señoritas' del otro lado del río Tormes.

Él ─el padre Lucas─ era el encargado de velar por ellas en el exilio y de organizar su regreso triunfal una vez terminada la prohibición, convirtiéndose con el tiempo en un personaje central de la picaresca salmantina.

El regreso oficial se producía el lunes siguiente al Lunes de Pascua. Ese día, los estudiantes organizaban una auténtica fiesta a la orilla del río para recibir a las mujeres que volvían a la ciudad.

Cruzaban el Tormes en barcas engalanadas con ramas de árboles y flores, una imagen que identificaba a las prostitutas, y que, según cuenta la tradición popular, dio origen al término "rameras".

Los salmantinos salen al campo para celebrar el Lunes de Aguas David Arranz ICAL

En la ribera se celebraba el reencuentro con música, vino y comida contundente para romper definitivamente con el ayuno cuaresmal, marcando el inicio de un festejo que mezclaba la alegría por el fin de las restricciones con el bullicio propio de la juventud universitaria.

El gran protagonista del banquete a orillas del Tormes era y es el hornazo, una masa de pan rellena de embutidos de la tierra que permitía recuperar fuerzas tras la abstinencia de la carne en Cuaresma y Semana Santa.

El origen del hornazo trasciende lo religioso, se metía la carne de la matanza dentro de las masas de pan y se guardaba en un sitio fresco para que se conservase.

En los pueblos del oeste de la provincia de Salamanca, se empezaba a comer el Domingo de Resurrección, sin embargo, en Salamanca capital y Sierra de Francia se espera a esta gran efeméride de las 'faldas de picos pardos'.

El hornazo, su fiesta el Lunes de Aguas

Con el paso de los siglos, el trasfondo de la prostitución fue diluyéndose en la memoria colectiva, pero la costumbre de salir al campo a merendar el hornazo en comunidad permaneció intacta.

Lo que nació como una medida de control moral y un festejo picaresco ha evolucionado hasta convertirse en la seña de identidad más auténtica de Salamanca, transformando el antiguo exilio en una jornada de convivencia familiar y social.

Dispositivo especial para este año

Salamanca ya huele a hornazo y a reencuentro. La ciudad se prepara para vivir una de sus citas más sentimentales con una programación que, este año, invita a mirar hacia atrás para entender nuestras raíces sin perder esa alegría compartida que une a abuelos y nietos a la orilla del Tormes.

El Ayuntamiento ha diseñado una agenda que arranca este mismo viernes, calentando motores para el gran lunes en el que miles de salmantinos volverán a cumplir con el rito sagrado de merendar juntos junto al río.

El arranque de los actos oficiales tendrá lugar con una propuesta renovada de visitas teatralizadas bajo el título Ni todo es progreso, ni todo es hornazo.

La compañía 'La Troyana' será la encargada de conducir al público por un recorrido que parte de la Cruz de los Ajusticiados y atraviesa el Puente Romano y las riberas del río.

Los salmantinos celebran la festividad del Lunes de Aguas David Arranz

A través del personaje de don Joaquín de Vargas, un arquitecto foráneo obsesionado con la modernidad, los asistentes descubrirán el alma popular de esta celebración mientras se explora el contraste entre la historia académica de la ciudad y su herencia más humana y festiva.

Estas visitas serán gratuitas y contarán con dos pases el viernes tarde, y cuatro pases diarios durante el sábado y el domingo.

El parque Elio Antonio de Nebrija se convertirá en el punto de encuentro para el público familiar durante el fin de semana. En este espacio se han programado sesiones de cuentacuentos y la instalación de juegos de madera tradicionales a cargo de Leña al Juego, pensados para amenizar las mañanas de los más pequeños.

Ya el lunes, la animación se trasladará a diferentes barrios y parques de la capital con el protagonismo de los gigantes y cabezudos, que recorrerán La Aldehuela acompañados por la música de la charanga Queloque’s Band.

La jornada festiva del 13 de abril contará además con la presencia de batucadas en entornos como el Puente Romano, Würzburg y Huerta Otea, mientras que una electrocharanga será la encargada de poner la nota musical en el parque del Zurguén.

Los salmantinos celebran la festividad del Lunes de Aguas David Arranz

Para garantizar el correcto desarrollo de la fiesta, el consistorio ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad y tráfico que se activará al mediodía del lunes.

La Policía Local reforzará la vigilancia en las zonas de mayor afluencia, como La Aldehuela, el Puente Romano, el Parque Fluvial o el Zurguén, con el apoyo de unidades caninas.

Como es habitual, las autoridades recuerdan que está estrictamente prohibido realizar barbacoas o encender fuegos al aire libre, así como el uso de envases y botellas de vidrio en los espacios públicos.

En cuanto a la movilidad, se prevén posibles cortes y desvíos de tráfico en la avenida de la Aldehuela y los accesos sur de la ciudad en función de la ocupación de los aparcamientos.

Celebración del Lunes de Aguas en Salamanca, declarada Fiesta de Interés Turístico en Castilla y León David Arranz ICAL

Para fomentar el uso del transporte público, se habilitará un servicio especial de autobús urbano que conectará el paseo de Canalejas con La Aldehuela a partir de las 15:30 horas del lunes.

Finalmente, el plan municipal incluye un despliegue especial de limpieza con la instalación de más de medio centenar de contenedores y papeleras adicionales en las riberas del Tormes, así como el montaje de 25 aseos portátiles y urinarios.

Un equipo de operarios comenzará las labores de recogida de residuos en la noche del lunes al martes, reforzándose a primera hora de la mañana con treinta peones y maquinaria de baldeo para que los entornos naturales de la ciudad recuperen su estado habitual tras la celebración.