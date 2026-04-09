Así es el nuevo tratamiento de próstata del Hospital de Salamanca: sin anestesia general y alta en ocho horas

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) incorpora el tratamiento de braquiterapia prostática como una nueva prestación del servicio de Oncología Radioterápica.

Todo, gracias a la reciente firma del contrato de adjudicación del equipamiento (por el importe de 157.200€ + IVA) y del suministro de las semillas radioactivas durante los próximos tres años.

La previsión inicial es que se realicen cien tratamientos de braquiterapia prostática al año.

La braquiterapia prostática

La braquiterapia es una forma tratamiento oncológico con irradiación, mediante la colocación del material radiactivo en el interior del órgano afecto del proceso tumoral.

Con braquiterapia, se pueden administrar altas dosis de radiación al proceso neoplásico. Cuanto mayor dosis de radiación se proporciona al tumor, mayores índices de curaciones pueden obtenerse.

En la actualidad es el tratamiento radioactivo capaz de proporcionar las mayores dosis de radiación a nivel tumoral y el más selectivo; ya que permite una escasa o nula irradiación a los tejidos sanos de alrededor.

Todo esto hace que con braquiterapia se pueda tratar adecuadamente el tumor prostático con altas dosis y no irradiar los tejidos sanos de la vejiga, el recto, o el intestino. Además, tiene como ventajas que es un procedimiento mínimamente invasivo, que no precisa anestesia general.

Tiene una duración breve de la intervención (para la colocación del implante) de entre una y dos horas, lo que permite un alta temprana (entre seis y ocho horas después) y una mejor recuperación, pudiendo el paciente incorporarse a su vida habitual de forma inmediata, el día siguiente a tratamiento.

En las próximas semanas llegarán y se montarán los equipos necesarios para la realización de estos tratamientos: un sistema de planificación; un equipo de ultrasonidos con sonda biplano y sonda; un sistema estabilizador digital robotizado; un equipo de control de la calidad y verificación de semillas y una cámara pozo con electrómetro e insertos.

Una vez instalados se procederá a la formación del personal y las pruebas de aceptación para iniciar los tratamientos con las semillas a los pacientes.