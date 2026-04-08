Salamanca ya tiene sus torrijas de oro: de la receta de 1933 a la vanguardia del suculento brioche con yema

Foto con los trofeos de la IX Edición del Concurso de Torrijas de Salamanca y Provincia. Hostelería Salamanca.

El aroma a canela, miel y azúcar ya tiene nombres propios en Salamanca.

Tras la deliberación que tuvo lugar hace unos días en el Centro de Innovación Gastronómica, hoy se han entregado los galardones que acreditan a las mejores elaboraciones de la provincia.

El jurado de expertos compuesto por maestras reposteras de casas tan míticas en Salamanca como La Madrileña y Santa Lucía, junto a los chefs de En la Parra y La Cocina de Toño, ha sido el encargado de dictar sentencia y dar a conocer el fallo de la mejor Torrija de Salamanca 2026.

Portal del Lino, mejor torrija tradicional

En la categoría de Mejor Torrija Tradicional, el premio ha recaído en el Mesón Restaurante Portal del Lino gracias a su creación 'Manuela 1933'. El jurado ha valorado por mayoría su equilibrio entre sabor, cremosidad y una fritura impecable, factores que definen la esencia de este postre de toda la vida.

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha sido el encargado de entregar el galardón.

Innovación y sorpresa: La Lula Gastrobar

Para quienes buscan algo diferente, La Lula Gastrobar se ha alzado con el trofeo a la Mejor Torrija Innovadora con su propuesta 'Torrija la Lula'. Creatividad, técnica y una presentación que entra por los ojos han sido las claves para convencer a los expertos.

Jorge Carlos Moro, presidente de los hosteleros salmantinos, ha hecho entrega de este reconocimiento, destacando la capacidad del sector para reinventar un clásico sin perder su identidad.

El ganador del pueblo: Mesón la Navilla

Pero si hay un premio que refleja el día a día de las barras salmantinas es el de la Torrija Popular.

En esta categoría, donde mandan los votos de los clientes, el ganador absoluto ha sido el Mesón la Navilla con su 'Torrija Brioche con Yema Tostada'.

Imagen de los trofeos otorgados. Hostelería Salamanca.

Una combinación que parece haber conquistado el paladar de los charros y que ha recibido el premio de manos de Javier Hernández, tesorero de la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús del Perdón.

Balance 'dulce' de esta edición

La organización ha destacado la altísima calidad de los participantes en esta novena edición, subrayando que criterios como la calidad de los ingredientes y la temperatura de servicio son cada vez más cuidados por los hosteleros.

Si no se ha cumplido con el rito de la torrija esta pasada cuaresma, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca te brinda estas tres paradas obligatorias para disfrutar de lo mejor de la gastronomía tradicional, aunque estemos ya en Pascua.