Carbayo anuncia medidas "conjuntas" ante la pérdida del tren directo a Barcelona: "Es un intento de humillación"

La paciencia del Ayuntamiento de Salamanca por la supresión de la línea Salamanca - Barcelona por parte del Gobierno de España está llegando a su límite.

Coincidiendo con la supresión definitiva de la conexión directa por tren con Barcelona, que deja de operar este martes, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha lanzado un duro mensaje:

"La posición actual del Gobierno de España no es ayudar a Salamanca, sino todo lo contrario", ha denunciado el regidor con visible malestar.

Concentración en Salamanca por un tren de futuro. Archivo.

Para Carbayo, la pérdida de esta frecuencia no es un hecho aislado, sino un paso más en una estrategia de aislamiento que lastra la competitividad de la provincia.

"No tenemos ninguna explicación. Allá donde vamos, siempre vamos a peor", ha sentenciado, calificando la actitud del Ministerio de Transportes y de Renfe como una falta total de interés por el desarrollo de la ciudad.

Frente común contra el aislamiento

Ante este nuevo escenario, el alcalde ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril para articular una "posición común" con la sociedad civil, instituciones y agentes económicos.

El objetivo es claro: diseñar un calendario de acciones conjuntas que demuestren el hartazgo de la capital del Tormes.

"Yo no estoy dispuesto a mantener esta situación; seguiremos con las prácticas que demostraron su incomodidad", ha advertido en alusión a las protestas que ya se sucedieron en su día.

Concentración en Salamanca por un tren de futuro

Carbayo ha revelado además el "vacío" institucional que sufre Salamanca por parte del Ejecutivo central. Según el primer edil, tras un contacto inicial con la Secretaría de Estado a través de una carta, "no ha habido contestación ni un mínimo interés".

"No tenemos ningún tipo de comunicación del Gobierno del Estado, no ha habido ningún avance", ha lamentado, criticando que se pretenda ignorar las necesidades de una ciudad que ve cómo sus conexiones vitales se recortan mientras el equipo de gobierno local intenta, por otro lado, fijar población y empleo.

"No es de un gobernante serio"

El alcalde también ha aprovechado para afear las formas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de gestión pública.

Al ser preguntado por los recientes alardes gubernamentales sobre los datos de empleo, Carbayo ha contrapuesto la "seriedad" necesaria en la gestión de infraestructuras frente a lo que considera una política de gestos vacíos.

"Lo que no queremos es actuar por nuestra cuenta, sino de la mano de la sociedad civil. Juntos tenemos mucha fuerza", ha concluido, dejando la puerta abierta a una primavera de protestas en las calles de Salamanca si el Ministerio no repone de inmediato las frecuencias y servicios que la ciudad reclama históricamente.