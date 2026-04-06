La suerte viaja a pares: la BonoLoto conecta Salamanca y Ferrol en un domingo de resurrección y fortuna

La administración que ha dado el premio en la zona comercial de la Estación de Tren Vialia de Salamanca. Fotografía: Selae.

Para muchos, el Domingo de Resurrección suele ser sinónimo de vuelta a la rutina, pero para un afortunado vecino —o visitante— de Salamanca el domingo 5 de abril de 2026 se ha convertido en una fecha que difícilmente podrá olvidar.

El sorteo de la BonoLoto celebrado anoche ha dejado un gran sabor de boca en la ciudad al registrar uno de los dos únicos boletos acertantes de segunda categoría de todo el país, correspondiente a quienes logran adivinar cinco de los números de la combinación ganadora más el número complementario.

El agraciado salmantino se embolsará la nada despreciable cifra de 62.447,20 euros, un premio que sin duda servirá para dar una buena alegría al bolsillo.

La fortuna ha querido aliarse en esta ocasión con la Administración de Loterías número 22 de Salamanca, situada en las instalaciones de la zona de comercios de la Estación de Tren Vialia.

Fue allí donde se validó este boleto ganador, cuya combinación afortunada estuvo compuesta por los números 05, 15, 22, 28, 36 y 47, contando con el 19 como complementario y el 7 como reintegro.

El otro boleto premiado en esta misma categoría de plata viajó bastante más al norte, habiendo sido sellado en un despacho receptor del municipio de Ferrol, en la provincia de A Coruña.

La primera categoría de este sorteo alcanzó una recaudación total de 2.111.920 euros sin ningún boleto que lograra acertar los seis números.

Debido a que el premio principal ha quedado desierto, Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado que se ha generado un suculento bote para el próximo sorteo de la BonoLoto.

Con esta nueva bolsa acumulada, un único acertante de máxima categoría podría cambiar su vida por completo al llevarse un premio de 2.100.000 euros.

En Salamanca ya se celebra este nuevo pellizco que vuelve a situar a la provincia en el mapa de la suerte nacional.