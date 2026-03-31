El adiós del tren directo con Barcelona enfurece a los salmantinos que anuncian guerra: “Se encarecen los viajes”

Imagen de una protesta de Fevesa frente a la Estación de Tren de Salamanca. Fevesa Salamanca.

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (Fevesa) ha anunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que “adoptará las medidas oportunas” después de “hacerse pública la decisión definitiva de suprimir la conexión directa entre Salamanca y Barcelona”.

Han apuntado en su escrito que la operadora justifica esta decisión en “supuestas razones técnicas” que están relacionadas con la “saturación del tramo entre Zaragoza y Barcelona” y la “complejidad operativa del servicio”.

Para Fevesa estas explicaciones “resultan claramente insuficientes e inaceptables” y “evidencian una vez más la falta de compromiso con los territorios del oeste de España”.

Según la plataforma esta medida va a suponer que “los usuarios se vean obligados a realizar transbordos en Zaragoza, encareciendo los viajes y dificultando los desplazamientos” especialmente para mayores y personas con menos recursos.

Afirman que “no solo se perdería la conexión directa con Barcelona, sino que también se vería afectada de manera significativa la conexión con Valladolid, al eliminarse una de las frecuencias actuales”.

“Esto supone un nuevo y grave retroceso en las comunicaciones ferroviarias de Salamanca, perjudicando a cientos de usuarios diarios y profundizando aún más el aislamiento de la ciudad y su provincia”, añaden.

Por todo ello, Fevesa exige a Renfe y al Ministerio de Transportes “explicaciones inmediatas ante esta decisión y anuncia que pondrá en marcha las acciones necesarias, incluidas movilizaciones, en defensa de un servicio ferroviario digno, suficiente y acorde a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Fevesa considera especialmente grave que esta decisión “se adopte sin transparencia, sin información oficial clara y sin tener en cuenta el impacto social y territorial que genera”.

Apuntan que “no es la primera vez que Salamanca sufre recortes ferroviarios” y que “todo apunta a que vuelve a ser la gran perjudicada en la planificación del sistema ferroviario nacional”.

“Salamanca no puede seguir perdiendo servicios esenciales mientras se refuerzan otras conexiones. No se puede hablar de cohesión territorial mientras se recorta el transporte en provincias como la nuestra”, finalizan.