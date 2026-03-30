José Manuel, el salmantino que hace historia en el reino de los dinosaurios: el visitante cuatro millones y gana un viaje

Hay viajes que se planean con la ilusión de ver algo nuevo, pero pocos terminan convirtiéndote en el protagonista de la historia.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a José Manuel Mateos Cejuela, un salmantino que, buscando una escapada familiar de Semana Santa, ha acabado entrando por la puerta grande en los anales de Dinópolis.

El ambiente de este lunes 30 de marzo de 2026 se notaba con una tensión especial. La cuenta atrás para alcanzar los cuatro millones de visitantes desde que el centro abriera sus puertas en 2001 había empezado.

José Manuel y su familia, que visitaban Teruel por primera vez, lo habían leído en la web la noche anterior. "Lo comentamos, pero piensas: no nos va a tocar a nosotros", confiesa todavía con sorpresa.

La revelación de su identidad no fue un simple anuncio por megafonía. Fiel al espíritu del parque, Dinópolis organizó una puesta en escena donde un velociraptor articulado —una de las estrellas de sus animaciones de calle— fue el encargado de "señalar" al afortunado.

Ante la mirada atónita del resto de visitantes, el nombre de este salmantino quedó ligado para siempre a la trayectoria del centro.

"Es un sueño. Sabíamos que estaban esperando al visitante 4 millones, pero esto supera cualquier expectativa", relata Mateos.

Y no es para menos. El premio que se lleva bajo el brazo es, en palabras de la organización, "único en su especie": un viaje soñado totalmente personalizado.

Aunque la familia aún está asimilando el impacto, las primeras ideas ya sobrevuelan la mesa. Mientras los adultos barajan destinos como Japón o Estados Unidos, los más pequeños de la casa parecen tenerlo claro.

"A los pequeños les gusta mucho Disney y a lo mejor cruzamos el charco y nos vamos a Orlando", admite José Manuel, reconociendo que la decisión final será un consenso familiar tras este "regalo" inesperado.

Un hito en el 25 aniversario

Este hito no podría haber llegado en mejor momento. Dinópolis se encuentra en pleno año de celebración, camino de su 25 aniversario el próximo 1 de junio.

Lo que nació como un proyecto para divulgar la riqueza paleontológica de Teruel se ha consolidado como un motor turístico de primer orden, capaz de atraer a familias de todos los rincones de España.

Para la directora-gerente, Higinia Navarro, la cifra de los cuatro millones es el reflejo de "millones de experiencias compartidas y mucho trabajo en equipo". Un sentimiento que compartió la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien no dudó en dar una calurosa bienvenida a los salmantinos, recordándoles que, aunque el premio les lleve lejos, "el destino soñado es Teruel".

José Manuel y los suyos continuarán su visita estos días, recorriendo las siete sedes del parque, pero ya no lo harán como unos turistas más. Ahora ya son especiales.