Alfonso Basterra saldrá de la cárcel de Topas: concedido el primer permiso tras 13 años en prisión por el crimen de Asunta

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso de Alfonso Basterra condenado por matar a su hija en 2013, contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegarle el permiso ordinario que había solicitado.

No obstante, el recluso no podrá disfrutar del permiso autorizado hasta que la resolución judicial sea firme, ya que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca.

La decisión del magistrado cobrará firmeza, y por tanto, el preso podrá realizar esa salida autorizada en dos supuestos: si ninguna parte recurre la resolución (aún no ha expirado el plazo para poder hacerlo) y si, en el caso de ser recurrida, la Audiencia la confirma.

Basterra, que ya ha cumplido 13 de sus 18 años de condena, ve así reconocido por primera vez un beneficio penitenciario tras el asesinato de su hija Asunta. Su mujer, Rosario Porto, también condenada a 18 años, se suicidó en la cárcel de Brieva en 2020.