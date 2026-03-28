Carbayo llama a vivir con “intensidad y respeto” el inicio de la Semana Santa en Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha invitado este Viernes de Dolores a vivir con “intensidad y respeto” el arranque de la Semana Santa, una celebración que en la ciudad no se entiende solo como una cita religiosa, sino también como una parte muy profunda de su identidad, de su patrimonio y de su forma de sentirse y mostrarse.

Lo ha hecho a través de un mensaje difundido en redes sociales, coincidiendo con una jornada especialmente simbólica, en la que la cofradía decana de la ciudad, la Vera Cruz, abre los recorridos procesionales con el rezo del Via Matris. Salamanca, en cierto modo, empieza ya a entrar en esos días en los que cambia el pulso de la calle y todo adquiere otro ritmo.

“Disfrutemos estos días con intensidad y respeto, y dejémonos conmover por el silencio que acompaña al paso de las imágenes, por la música que resuena y por la emoción que une a todos nuestros cofrades”, ha señalado el alcalde, apelando a esa sensibilidad compartida que aflora cada año en la capital salmantina.

Sus palabras entroncan con la línea que viene defendiendo en los últimos meses, en la que ha insistido en el peso que tiene la Semana Santa para Salamanca desde muchos ángulos: el espiritual, el cultural, el patrimonial y también el turístico.

En enero, de hecho, anunció un nuevo convenio con la Junta de Semana Santa que eleva la aportación municipal a 133.090 euros para la organización, la promoción y las actividades previstas durante 2026.

Según destacó entonces, ese incremento supera el 44,8% respecto al convenio anterior, al incorporar además una partida extraordinaria para el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías. Un refuerzo con el que el Ayuntamiento quiere respaldar una celebración que considera clave para la imagen y la proyección de la ciudad.

García Carbayo también ha recordado en distintas intervenciones que la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, es una de las citas que más visitantes atrae a Salamanca. La pasada edición, según ha señalado, dejó una ocupación hotelera cercana al 80% y cifras récord de visitantes durante el mes de marzo.

Ese apoyo municipal va más allá de las procesiones. También alcanza a actos como el concurso de fotografía ‘Semana Santa Salmantina’, la presentación del cartel, el pregón o los conciertos vinculados a estas fechas, además de incluir ayudas para la restauración, conservación y adquisición de pasos y otros elementos procesionales.

Con este mensaje de Viernes de Dolores, Salamanca se asoma ya a sus días más intensos: los del silencio que impresiona, la música que acompaña y esa emoción compartida que cada año vuelve a recordarle a la ciudad quién es.