La torrija busca su trono en Salamanca: arranca el concurso popular para elegir el mejor postre de la Semana Santa

El concejal de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Angel Fernández Silva , Julian Perez Moneo, presidente de la Asociación Nuestro Padre Jesús del Perdón, el empresario Gonzalo Sendín y otros representantes de Hostelería Salamanca. Hostelería Salamanca.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha dado el pistoletazo de salida a la novena edición de su ya tradicional 'Ruta-Concurso de Torrijas de Salamanca y Provincia'.

Durante la presentación estuvieron presentes el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, así como representantes de la Asociación Nuestro Padre Jesús del Perdón y el hostelero Gonzalo Sendín.

Esto marca el inicio de diez días, del 27 de marzo al 5 de abril, en los que este postre será el gran protagonista de la gastronomía local.

En total, 25 establecimientos, cuatro de ellos ubicados en pueblos de la provincia, ofrecerán sus creaciones a salmantinos y turistas, permitiendo que el público vote por su propuesta favorita a través de una aplicación móvil para elegir la 'Mejor Torrija Popular 2026' y entrar en el sorteo de diferentes premios.

La competición técnica ya tuvo un primer asalto este pasado 26 de marzo en el Centro de Innovación Gastronómica de la Cámara de Comercio, donde 14 de los participantes sometieron sus elaboraciones al juicio de un jurado de expertos.

Este panel, encargado de evaluar las categorías de 'Mejor Torrija Tradicional' y 'Mejor Torrija Innovadora', ha estado compuesto por figuras de primer nivel como la chef ejecutiva del Restaurante En la Parra y el responsable de La Cocina de Toño.

Aportando la visión de la vanguardia, junto a las maestras reposteras de las confiterías Santa Lucía y La Madrileña, guardianas de la receta histórica.

La combinación de estas perspectivas asegura una valoración que equilibra el respeto por la esencia de la Semana Santa y el atrevimiento de las nuevas técnicas de cocina tradicional.

Desde la Asociación de Hostelería han destacado la importancia de esta cita para dinamizar el sector y poner en valor un producto que es seña de identidad de nuestra cultura, especialmente en estas fechas.

Para facilitar el seguimiento de la ruta por parte de los comensales semanasanteros, se han editado carteles y folletos informativos que ya se distribuyen entre los locales participantes y a través de las redes sociales.

Durante la presentación, los organizadores han querido agradecer el apoyo fundamental de instituciones y patrocinadores como el Ayuntamiento, la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús del Perdón, Red Mediaria o Mahou, subrayando que el éxito de esta iniciativa reside en la colaboración entre la tradición cofrade y el empuje de los profesionales de la cocina charra.