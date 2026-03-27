Salamanca rompe todas las estadísticas verdes y avanza en inclusión: "Ya tenemos un árbol por cada habitante de la ciudad"

El alcalde junto a la concejala Miryam Rodríguez y asociaciones de usuarios con diversas capacidades plantando el 'Bosque de la Inclusión'. Ayto. Salamanca.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha participado este viernes en la plantación de un nuevo bosque urbano en el bulevar de la calle Antonio Montesinos coincidiendo con la semana del Día Internacional de los Bosques.

Bajo el nombre de 'Bosque de la Inclusión', se rinde homenaje a las asociaciones de personas con discapacidad y salud de la ciudad, sumándose a otros espacios ya terminados, como el 'Bosque a las personas mayores', y temáticas escolares o del mundo del deporte.

El regidor salmantino ha aprovechado el acto para poner en valor la transformación de la capital hacia un modelo "más saludable y adaptado al cambio climático", dos días después de la presentación del proyecto Raíles Verdes para renaturalizar el entorno urbano de la antigua vía férrea de la Ruta de la Plata.

También destacó el papel activo de estos colectivos en la construcción de una ciudad mejor y más integradora.

Durante el encuentro, Carbayo ha desglosado las cifras que sitúan a Salamanca a la vanguardia de la infraestructura verde en España, subrayando que tras la culminación de la última fase de plantación de 32.000 ejemplares, la ciudad cuenta ya con 127.000 árboles y 55.000 arbustivas de matorral repartidos en casi tres millones de metros cuadrados de zonas verdes.

El alcalde también ha señalado que, "si se suman los árboles del campus universitario y de las riberas de la Confederación Hidrográfica del Duero, la ciudad alcanza el hito de un árbol por cada habitante".

Salamanca, señala Carbayo, supera con creces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al ofrecer más de 20 metros cuadrados de zona verde por ciudadano frente a los nueve que establece el organismo internacional.

La plantación de este viernes ha servido también para dar continuidad al Programa Nacional de Mejora y Conservación del Olmo Ibérico, con la colocación de diez nuevos ejemplares que forman parte de una remesa de 91 olmos que se distribuirán esta temporada por seis zonas de la capital.

Carbayo ha ligado este proyecto a otras actuaciones estratégicas como la recuperación de las riberas del Tormes, la creación de huertos urbanos y el desarrollo de sendas peatonales y ciclistas que están siendo "muy bien recibidas por los salmantinos".

Además, el primer edil ha hecho mención al avance en la tramitación de la red de calor, un proyecto que, aunque reconoce que avanza más despacio de lo esperado, supondrá un ahorro energético fundamental para los hogares e instituciones de la ciudad.