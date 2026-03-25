Paula, aprendiz en las mejores cocinas del mundo y hoy relevo generacional del único peruano con estrella Michelin en España

Hablar de promesa de la cocina ya es quedarse corto. A sus 25 años, Paula Gutiérrez Pérez (8-11-2000, Salamanca) es una realidad culinaria de nuestro país. A pesar de su aún corta edad, esta joven lidera el único proyecto gastronómico peruano que tiene una estrella Michelin en España, el restaurante Tayta by Víctor Gutiérrez.

Fue el pasado verano cuando cogió las riendas de la cocina del establecimiento de su padre y ahora es candidata a convertirse en la mejor cocinera de España, en una final que se celebrará este 26 de marzo en el marco de Alimentaria Barcelona, uno de los certámenes culinarios más importantes a nivel nacional.

"Mi padre sigue con nosotras, es nuestra guía, el que lleva todo el camino del restaurante, pero sí se ha alejado un poco más y nos ha dejado espacio a mi hermana Andrea que está en sala y a mí en la cocina", apunta en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Paula Gutiérrez a las puertas del restaurante Tayta by Víctor Gutiérrez Foto cedida

Esta joven salmantina se ha formado, además, en algunas de las mejores cocinas del mundo. Con 18 años se marchó a estudiar a la Escuela de Cocina de Bilbao y su primera experiencia profesional, a través de unas prácticas, fue en el restaurante Etxanobe de Fernando Canales, con una estrella Michelin.

Tras ello, se marchó al restaurante Noor de Paco Morales, en Córdoba, cuando aún tenía dos estrellas Michelin. Hoy tiene tres. Con esta experiencia ya en su currículum, continuó aprendiendo durante dos años con Quique Dacosta en el Deessa del Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

Lejos de conformarse con todo esto, Paula se marchó a continuación a Barcelona a Hermanos Torres y estos dos últimos años ha estado en Suiza, en un proyecto gastronómico en los Alpes y luego en un restaurante con Estrella Michelin.

Relevo generacional

Paula y su hermana Andrea son las protagonistas del relevo generacional de Tayta. Desde su entrada en el proyecto, el restaurante ha dado una "vuelta al concepto y a la imagen".

"Nos sentamos para ver hacia dónde iba el restaurante, qué cosas sí y cuáles no. Decidimos dejar un menú, todo basado en productos peruanos, alguna salsa o técnica, pero usando también ingredientes y técnicas españolas, para dar ese mestizaje entre Perú y España", relata.

A la oferta incorporaron también la carta, con productos de temporada, y reformaron el local. Actualmente, el ticket medio de Tayta se sitúa entre los 70 y 80 euros, mientras que el menú degustación, que se compone de 14 pases, cuesta 160 euros, sin incluir maridaje y bebidas.

La vinculación de Paula con Perú es muy cercana, ya que es de madre española y padre peruano. "Ese mestizaje siempre ha existido, hemos tenido siempre mucho contacto", señala.

La joven chef salmantina Paula Gutiérrez, candidata al X Mejor Cocinera de España

Además, a lo largo de su todavía corta vida han realizado varios viajes al país sudamericano y sus abuelos por parte paterna les hacían cocina peruana a ella y a su hermana. Es por su formación en España por lo que ha decidido optar por la "mezcla" de gastronomías.

En cualquier caso, para Paula, Tayta es "hablar más de Perú, el centrarnos en nuestras raíces, en nuestros sabores y en la esencia de la comida".

Un imprescindible de su cocina es el ají amarillo. "Lo usamos un montón para las salsas y sofritos. Es lo que sería aquí en España como un pimiento morrón o algo así", precisa.

Sobre esa combinación de gastronomías entre España y Perú, Paula cree que es "muy fácil porque la despensa que tenemos aquí y en concreto en Salamanca lo pone sencillo a la hora de cocinar". "Es solo entender un poco cómo hacer esa mezcla", añade.

"Un reto que saca de la zona de confort"

Ante su candidatura para convertirse en la mejor cocinera de España, Paula lo afronta como un "reto que te saca de la zona de confort".

"Te hace pensar, dar muchas vueltas a la cabeza y me hace muy feliz estar ahí", añade, precisando que tiene "muchas ganas" de este 26 de marzo.

Sobre la propuesta que llevará, compuesta por un entrante, un plato principal y un postre, la joven salmantina avanza que quiere hacer "algo mucho más clásico" de lo que trabajan en Tayta, centrándose en la cocina francesa.

El certamen de Mejor Cocinero de España en el marco de Alimentaria Barcelona ha sido el descubridor a la postre de decenas de Estrellas Michelin.

Pero esto no es algo que Paula le dé mucha importancia. "No trabajamos con el objetivo de conseguir la segunda, pero sí intentamos mejorar cada semana, cada vez, empezamos a hacer cambios para que el restaurante vaya mejor, así que tampoco es algo que veamos imposible", aclara.

A corto y medio plazo se fija el objetivo de "seguir mejorando y creciendo", con la principal meta de que los "clientes se vayan contentos y disfruten de nuestra cocina".

A quienes les visiten en Tayta, Paula desvela que los sabores más característicos que encontrarán serán los ácidos y los ahumados, pero matiza que aquí "más que solo comer, es una experiencia, un viaje" que llevará al cliente a pasar "por todas las diferentes partes de Perú, tanto la costa como la sierra y el interior".

"Es una experiencia única, son sabores y productos que quizás no puedan probar en otros lugares", zanja en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.