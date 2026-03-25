Despliegan a la UME por la fuga de gas en el complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar @UMEgob X (antes Twitter)

La situación en Fuentes de Béjar (Salamanca) por un escape de gas natural licuado en un complejo agroalimentario ha requerido este miércoles, 25 de marzo, el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para intervenir en el lugar.

En concreto, hasta la localidad salmantina se ha desplazado el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (Gietman), además del Batallón de Intervención en Emergencias de León.

Según han informado desde la propia UME, los efectivos del Gietman ya se encuentran trabajando sobre el lugar de la fuga, logrando realizar un taponamiento en el punto de rotura.

La alarma se desató este pasado martes, cuando uno de los depósitos de un complejo agroalimentario propició que se activase el Plan de Protección Civil Plancal en Salamanca por esta fuga.

Al igual que ayer, este miércoles se ha vuelto a enviar un mensaje ES-Alert a la población que se encuentra en los alrededores para que se mantenga alejada del lugar, cierre puertas y ventanas de las viviendas y evite circular por las inmediaciones.

Paralelamente, el tráfico por la autovía A-66 se ha desviado por rutas alternativas para evitar que los conductores puedan verse afectados por la dispersión del gas.

En el lugar se mantiene desplegado a su vez un puesto de mando avanzado y una unidad de drones para controlar todos los alrededores.

Junto a la UME también se encuentran efectivos de Bomberos de la Diputación de León y de la Guardia Civil.

Militares del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales #GIETMA y del Batallón de Intervención en Emergencias de León #BIEM5 se han desplazado para colaborar en la resolución de una fuga de gas natural licuado (GNL) en Fuentes de Béjar #Salamanca… pic.twitter.com/HzGLl0FQfi — UME (@UMEgob) March 25, 2026

Cabe resaltar que el Plan de Protección Civil ante Emergencias se mantiene en situación 2, reforzando la coordinación entre los servicios de las distintas administraciones.

Mientras tanto, las autoridades recuerdan que la principal recomendación es alejarse de la zona afectada y no transitar por sus proximidades hasta que se dé por controlada la fuga.