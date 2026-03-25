Atar al novio a la farola sale caro: multas de hasta 750 euros para diez jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca

Montaje con imagen de la Plaza Mayor y novio atado a la columna. Imagen de Archivo y David Arranz / ICAL.

El Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado la identificación y propuesta para sanción a diez jóvenes que, durante el pasado fin de semana, convirtieron la emblemática Plaza Mayor en el epicentro de dos despedidas de soltero que excedieron los límites.

Los hechos, vinculados a dos despedidas de soltero diferentes, se saldaron con intervenciones de la Policía Local tras detectarse comportamientos incívicos que afectan al patrimonio y a la imagen de la ciudad.

El primero de los incidentes tuvo lugar en la tarde del viernes, 20 de marzo. Un grupo de jóvenes, en pleno transcurso de una despedida, decidió 'pegar' con cinta adhesiva a uno de sus integrantes a una de las farolas de la Plaza Mayor, la más cercana a la esquina del arco del Corrillo.

Lejos de ser un hecho aislado, la escena volvió a repetirse con un guion casi idéntico en la tarde del sábado, 21 de marzo, protagonizada por un segundo grupo de personas.

Multas de hasta 750 euros

Las patrullas de la Policía Local que acudieron al lugar procedieron a la identificación de los diez implicados.

Según han informado fuentes municipales, los hechos constituyen una infracción leve recogida en la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana.

Este tipo de conductas, que buscan preservar el respeto por el mobiliario urbano y el entorno monumental, conllevan sanciones que pueden alcanzar los 750 euros.

Desde el Consistorio se insiste en la necesidad de compatibilizar el ocio y las celebraciones con el respeto escrupuloso a un espacio que es Patrimonio de la Humanidad, recordando que el mobiliario histórico, como sus icónicas farolas, no puede ser utilizado para este tipo de prácticas.

Control de actividades no autorizadas

La vigilancia policial en el corazón de la ciudad no se limitó a las despedidas de soltero. Durante la tarde del domingo, 22 de marzo, los agentes identificaron y propusieron para sanción a un malabarista que se encontraba realizando una actividad en el interior de la Plaza Mayor.

Al carecer de la autorización correspondiente para ejercer esta actividad en la vía pública, el hombre fue denunciado por vulnerar los reglamentos municipales que regulan las actuaciones artísticas en el centro histórico.