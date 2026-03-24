Taigoro, el chef que combina sabores entre Japón y España en Salamanca: "Cada menú tiene una historia"

Taigoro Suzuki, el chef peruano que regenta el i+T de Salamanca y es candidato a mejor cocinero de España Foto cedida

Nació en Perú, pero se crio en Madrid, desde hace unos años vive en Salamanca y sus raíces vienen de Japón. Su vida misma es una combinación de culturas como lo es su cocina entre el país asiático y el nuestro. Taigoro Suzuki, candidato a mejor cocinero de España este próximo 26 de marzo, propone en i+T algo "diferente, con identidad y con una intención detrás".

Desde hace casi dos años, Taigoro regenta junto a su pareja Irene este restaurante salmantino que está dentro de la lista de recomendados de la Guía Michelin. Aquí, trabajan "al ritmo de las estaciones" con dos menús degustación que "cada uno tiene una historia", de 67 y 87 euros, sin incluir maridaje y bebidas.

Formado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, a los 19 años limpió su primer rodaballo para un servicio y en 2013 debutó en una cocina profesional de la mano de Roberto Rodríguez, del restaurante Las Llaves de Guadalajara.

Taigoro Suzuki a las puertas de su restaurante en Salamanca Foto cedida

"Me enseñó ese Zalacaín antiguo (Roberto pasó por allí) y las bases de la cocina clásica. Luego ya me independicé y empecé a buscar la cocina más moderna", recuerda Taigoro Suzuki.

Su relación con Japón no es meramente familiar, sino que sus raíces han "influido mucho" en la forma que tiene de "entender la cocina". Tras pasar por el restaurante Inua de Tokio, que llegó a tener dos estrellas Michelin, y "bastantes años" viviendo en Madrid, decidió abandonar "el ritmo tan loco de ir corriendo a todas partes" y llegó hasta Salamanca en busca de calidad de vida.

En mayo de 2024 abrió las puertas de i+T junto a su pareja y desde junio de 2025 están publicados entre los recomendados de la Guía Michelin. Define a su restaurante como un "proyecto personal bastante importante" para él y la "primera parte de un sueño compartido" con Irene.

Precisamente, el nombre del establecimiento se refiere, con un "toque creativo", a la combinación de Irene más Taigoro. De i+T, lo que más valora es la posibilidad de "poder transmitir la forma que tengo de entender la cocina mediante platos o secuencias".

Con su cocina, pretende transmitir "emoción y recuerdo", en una experiencia que va más allá de la comida en la que busca "llegar al cliente mediante el lenguaje del menú". "Hace no mucho una persona se emocionó y ahí entendí que eso realmente da sentido a lo que hacemos", apunta.

"Respeto al producto"

La importancia de Japón en su oferta culinaria responde a un amor por el "tema cultural, la filosofía y por el respeto que se tiene al producto y la sencillez que hay detrás".

En sus platos destacan los ingredientes como las algas, las setas secas, las curaciones o los caldos concentrados. "El ácido glutámico y las flores son muy imprescindibles en mi cocina", relata en declaraciones a este periódico.

Imagen de uno de los platos de Taigoro en el restaurante i+T de Salamanca Foto cedida

Es este ácido lo que da "sensación de profundidad y de umami en boca" a su cocina. Además de Japón, en su propuesta también está muy presente España, ya que ambas gastronomías "valoran mucho la estacionalidad, el producto y la sencillez bien hecha".

Para Taigoro, son dos cocinas "totalmente sinergiables" y no solo en el producto, sino que también en el concepto.

"En i+T hay momentos en el menú que se demuestra. Como por ejemplo un pase que tenemos que es la Mochilda, donde jugamos con el concepto del mochi, un pastelito pensado para el té en Japón, y la gilda, que la acompañamos con un vermú. Hay muchos más casos, pero no voy a hacer espóiler", señala entre risas.

Larga cocción y paciencia

Si hay algo que no puede faltar para Taigoro, es un "buen caldo y más en los meses fríos". Con "paciencia y una larga cocción, dejándolo a su ritmo y a fuego lento", es algo muy "reconfortante" en la cocina para este cocinero.

"Para mí es bastante importante, por eso le doy mucha importancia. En los meses fríos con lo primero que te recibimos al llegar es con la parte líquida de un ramen, para que tengas esa sensación de entrar en casa y tomar algo calentito", añade.

Uno de los platos del chef Taigoro en su restaurante i+T

Precisamente, un caldo es muchas veces su cena cuando llega a casa tras largos servicios. "Disfruto muchísimo", asegura.

Candidato a mejor cocinero

Este próximo 26 de marzo, Taigoro participará en la gran final del X Mejor Cocinero de España de Alimentaria Barcelona, una de las citas culinarias más relevantes de nuestro país.

El chef afronta la candidatura con "emoción y ganas de ver si estoy a la altura del reto". "Es una forma de autoexigencia y ver en qué punto estoy, siempre con respeto y siendo fiel a mi cocina", puntualiza.

Para él, participar en estos certámenes se los toma como "parte del proceso de aprendizaje" y la alta competición es una disciplina que le llama mucho la atención, aunque reconoce que es algo que "quita mucho tiempo y más ahora teniendo restaurante propio".

Uno de los platos de Taigoro Suzuki Foto cedida

A Barcelona llevará una propuesta de menú, con entrante, plato principal y postre, que represente a su cocina mediante "técnica, producto y concepto claro detrás".

El certamen de Mejor Cocinero de España de Alimentaria Barcelona ha sido el descubridor a la postre de más de 70 Estrellas Michelin.

No es algo que dé vértigo a Taigoro, quien sitúa como único objetivo "hacer bien nuestro trabajo". Parafraseando a Cholo Simeone, él prefiere ir "servicio a servicio, día a día" porque "si el trabajo es constante, las cosas llegan".

"Nosotros trabajamos como si tuviéramos la estrella, evolucionando cada día, intentando mejorar en cada servicio", garantiza. No sabe si acabará siendo el mejor cocinero de España, pero, de lograrlo, será una "responsabilidad y un orgullo" para él y su equipo, que lo completan su pareja Irene y su mano derecha en la cocina David Sanabria.