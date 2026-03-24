¿Cuánto sabes de la Semana Santa de Salamanca? El juego de pistas que te reta a descubrir la ciudad hasta el 12 de abril

Imagen de archivo de la procesión del Cristo del Amor y de la Paz.

La Semana Santa de Salamanca, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, no solo se vive en las aceras al paso de las procesiones; este año, también se juega.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una innovadora propuesta de ocio que transforma el casco histórico en un gran escenario de búsqueda de pistas para descubrir los secretos y curiosidades semanasanteras de la ciudad.

La iniciativa está diseñada como una experiencia de "turismo activo" dirigida a todos los públicos, aunque con un guiño especial a las familias que buscan una alternativa cultural dinámica.

A través de una serie de retos, preguntas y enigmas, los participantes se sumergirán en un recorrido por los principales monumentos de la ciudad, desvelando la estrecha vinculación entre la piedra de Villamayor y la tradición cofrade de la capital del Tormes.

Monumenta Salmanticae

La aventura comienza desde el centro de interpretación Monumenta Salmanticae, ubicado en la calle Veracruz. Desde este espacio, dedicado al patrimonio arquitectónico y urbano, los 'buscadores de pistas' recibirán las instrucciones necesarias para iniciar su exploración por la ciudad.

El juego permanecerá activo desde hoy hasta el próximo 12 de abril, cubriendo no solo los días grandes de la Semana Santa, sino también la semana posterior, facilitando así la participación de los residentes que prefieren disfrutar de estas actividades con mayor tranquilidad.

El horario de Monumenta Salmanticae será de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas, mientras que los domingos y festivos abrirá sus puertas de 10:00 a 14:00 horas.