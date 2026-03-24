¿Dónde se comen las mejores tortillas de Salamanca? Tapas 3.0 y el Retiro del Campus triunfan en la gran ruta de 2026

Entrega de premios de la III edición de la Ruta Concurso de Tortilla de Salamanca y Provincia. Comunicación Hostelería Salamanca.

La gastronomía salmantina ha vivido este martes uno de sus días más esperados, con la entrega de premios de la III edición de la Ruta Concurso de Tortilla de Patata de Salamanca y Provincia.

Tras semanas de degustaciones y deliberaciones, la ciudad ya conoce cuáles son los templos del plato estrella de la cocina española en la capital del Tormes:

Tapas 3.0 se ha alzado con el máximo reconocimiento del jurado técnico, mientras que el Bar Retiro del Campus ha conquistado el paladar de los comensales, llevándose el premio popular.

El momento culmen de la mañana ha tenido lugar con la entrega del trofeo a la Mejor Tortilla de Patata 2026.

El veredicto final se fraguó el pasado 10 de marzo en el Centro de Innovación Gastronómico de la Cámara de Comercio, donde un comité de expertos analizó al detalle cada propuesta.

Tras valorar la presentación, el sabor, la textura y la temperatura óptima, el jurado dictaminó que la creación de Tapas 3.0 era la merecedora del título este año.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha sido el encargado de entregar este galardón que consolida al establecimiento como un referente de la cocina tradicional renovada.

Retiro del Campus, el soberano poder del pueblo

La voz del pueblo ha sonado. Tras un intenso recuento de los votos emitidos por los participantes que recorrieron esta 'ruta de la tortilla', el Bar Retiro del Campus ha sido el establecimiento mejor valorado, obteniendo el premio a la Mejor Tortilla Popular.

En esta ocasión, la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Helena Lorenzo Brunet, ha hecho entrega de un reconocimiento que premia la fidelidad y el cariño de la clientela salmantina.

El concurso no solo ha premiado a los fogones, sino también a los comensales. Entre todos los votantes de la categoría popular se ha sorteado un lote de productos de una conocida marca de refresco, cuyo ganador ha sido Manuel Calvo.

El responsable de comunicación de la marca, Alberto Pérez, ha sido el encargado de entregar este obsequio, cerrando así una edición que demuestra el excelente estado de salud de la hostelería local.

La Ruta de la Tortilla cierra su tercera edición confirmándose como una cita clave en el calendario hostelero salmantino, logrando que el "pulso" entre la opinión de los expertos y el gusto del público vuelva a llenar las barras de Salamanca y su provincia.