Salamanca blinda su liderazgo como 'capital del español': 37.000 alumnos y un impacto de 50 millones

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León (AEECyL), Miguel Ángel Benito, y el concejal de turismo, Ángel Fernández. Ayuntamiento de Salamanca.

Salamanca reafirma su hegemonía mundial como el gran epicentro de la enseñanza de la lengua castellana.

El alcalde, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León (AEECyL), Miguel Ángel Benito, han sellado este lunes la renovación del convenio de colaboración que vincula al Ayuntamiento con las doce escuelas adheridas a la marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’.

Esta alianza no solo busca mantener los estándares de calidad que distinguen a la capital del Tormes, sino potenciar un sector que el pasado año atrajo a 37.000 estudiantes y generó un impacto económico directo de más de 50 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad.

El nuevo acuerdo cuenta con una dotación total de 144.000 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior y subraya la apuesta decidida de las instituciones por un modelo de turismo idiomático basado en la excelencia. De estas cifras, 36.000 euros se destinarán específicamente a garantizar que las escuelas mantengan la acreditación del Instituto Cervantes.

Uno de los pilares estratégicos de este convenio es el Programa de Viajes de Familiarización para profesores de español como lengua extranjera (ELE).

El Ayuntamiento invertirá 96.000 euros en este plan, que permite a cada una de las doce escuelas disponer de 20 becas para estancias formativas de docentes procedentes de mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa, África y la zona de Asia-Pacífico.

La pretrensión de estas medidas es convertir a estos 240 profesores en prescriptores directos de la ciudad, ya que se estima que cada uno de estos docentes tiene capacidad para movilizar una media de entre 40 y 50 alumnos potenciales hacia las aulas salmantinas en los años siguientes.

Carbayo ha puesto en valor el trabajo de las escuelas, señalando que la enseñanza del español es parte indisoluble de la identidad y la proyección económica de Salamanca. Sin dejar pasar la oportunidad para reivindicar las mejoras necesarias en las infraestructuras de transporte, dependiente del ministerio de Óscar Puente.

El alcalde ha insistido en que disponer de unas conexiones ferroviarias propias del siglo XXI es una condición indispensable para facilitar la llegada de estudiantes extranjeros, pero también para impulsar el desarrollo tecnológico y logístico por el que apuesta la ciudad.

La marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ llega a esta firma con los deberes hechos en materia de promoción internacional.

Tras un 2025 de intensa actividad en plazas como Nueva York, Chicago, Londres o Atenas, el primer semestre de 2026 ha mantenido el ritmo con acciones destacadas en Dublín, Bolonia, Ámsterdam y Varsovia.

La colaboración con la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca a través del proyecto 'Español Excelente' o la reciente presentación del nuevo vídeo promocional en Fitur, consolidan Salamanca como un destino que no solo vende idioma, sino una experiencia cultural completa en la ciudad donde Elio Antonio de Nebrija presentó la primera gramática escrita en lengua española.