El Ayuntamiento de Salamanca eleva un 9,3% las ayudas a asociaciones de mayores, mujeres y ONGD
La convocatoria publicada en el BOP reserva 102.000 euros para colectivos de mayores, 50.000 para asociaciones de mujeres y 81.000 para proyectos de cooperación al desarrollo.
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El Ayuntamiento de Salamanca ha querido reforzar este año su apoyo a una parte del tejido social que sostiene buena parte de la vida cotidiana de la ciudad: las asociaciones de mayores, los colectivos de mujeres y las Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo.
Lo ha hecho con una nueva convocatoria de ayudas dotada con 233.000 euros, un 9,3% más que el pasado año, para dar algo más de margen a proyectos muy pegados a la realidad diaria de muchos salmantinos.
Detrás de la cifra hay una idea clara: respaldar a entidades que, muchas veces con medios ajustados, mantienen en marcha actividades de acompañamiento, participación, formación e integración social.
No se trata solo de sostener su funcionamiento, sino de facilitar que sigan impulsando iniciativas con reflejo directo en los barrios y en la convivencia.
La partida se repartirá en tres bloques. El más amplio, con 102.000 euros, irá destinado a las asociaciones de mayores.
Otros 50.000 euros serán para los colectivos de mujeres y 81.000 euros financiarán proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por ONGD.
Con estas subvenciones, el Consistorio pretende apoyar programas formativo-ocupacionales, actividades socioculturales, acciones de inserción laboral y propuestas vinculadas a la formación del voluntariado.
En el caso de las asociaciones de mayores y de mujeres, podrán optar a estas ayudas las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Participación con al menos seis meses de antigüedad, con los datos actualizados y las subvenciones anteriores justificadas.
El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana y permanecerá abierto hasta el 15 de abril. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica.
Las ayudas financiarán proyectos desarrollados a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer la vida asociativa, favorecer la participación, fomentar la igualdad y contribuir a una ciudad más cohesionada.
En cuanto a las ONGD, podrán concurrir tanto las entidades que ejecuten directamente el proyecto como aquellas que lo hagan a través de un socio local en países empobrecidos, además de organizaciones vinculadas a organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. Para ellas, el plazo de solicitud se extenderá hasta el 22 de abril, también de forma exclusivamente electrónica.