El Ayuntamiento de Salamanca eleva un 9,3% las ayudas a asociaciones de mayores, mujeres y ONGD

El alcalde de Salamanca visita el Centro Municipal de Mayores Trastormes, en una imagen de archivo Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha querido reforzar este año su apoyo a una parte del tejido social que sostiene buena parte de la vida cotidiana de la ciudad: las asociaciones de mayores, los colectivos de mujeres y las Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo.

Lo ha hecho con una nueva convocatoria de ayudas dotada con 233.000 euros, un 9,3% más que el pasado año, para dar algo más de margen a proyectos muy pegados a la realidad diaria de muchos salmantinos.

Detrás de la cifra hay una idea clara: respaldar a entidades que, muchas veces con medios ajustados, mantienen en marcha actividades de acompañamiento, participación, formación e integración social.

No se trata solo de sostener su funcionamiento, sino de facilitar que sigan impulsando iniciativas con reflejo directo en los barrios y en la convivencia.

La partida se repartirá en tres bloques. El más amplio, con 102.000 euros, irá destinado a las asociaciones de mayores.

Otros 50.000 euros serán para los colectivos de mujeres y 81.000 euros financiarán proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por ONGD.

Con estas subvenciones, el Consistorio pretende apoyar programas formativo-ocupacionales, actividades socioculturales, acciones de inserción laboral y propuestas vinculadas a la formación del voluntariado.

En el caso de las asociaciones de mayores y de mujeres, podrán optar a estas ayudas las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Participación con al menos seis meses de antigüedad, con los datos actualizados y las subvenciones anteriores justificadas.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana y permanecerá abierto hasta el 15 de abril. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica.

Las ayudas financiarán proyectos desarrollados a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer la vida asociativa, favorecer la participación, fomentar la igualdad y contribuir a una ciudad más cohesionada.

En cuanto a las ONGD, podrán concurrir tanto las entidades que ejecuten directamente el proyecto como aquellas que lo hagan a través de un socio local en países empobrecidos, además de organizaciones vinculadas a organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. Para ellas, el plazo de solicitud se extenderá hasta el 22 de abril, también de forma exclusivamente electrónica.