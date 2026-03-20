Del Tormes al Mediterráneo: Salamanca vende su esencia de Interés Turístico Internacional en el gran Salón de Barcelona

Salamanca continúa con su apuesta fuerte por las ferias de turismo para consolidar su posición en el mercado nacional con la presencia en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña. Se trata de la feria B-Travel, que se celebra en Barcelona desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo.

La provincia charra acude a esta cita estratégica integrada en el stand institucional de la Junta de Castilla y León, donde el Patronato Provincial de Turismo dispone de un mostrador propio para captar la atención de un perfil de viajero, el catalán, que históricamente valora con fuerza la oferta cultural y gastronómica del interior peninsular.

En un espacio de cien metros cuadrados estará representada la riqueza turística global de toda Castilla y León, donde también se pondrá el foco en desgranar los encantos de Salamanca capital y la provincia.

La propuesta salmantina se presenta como una oferta transversal y completa que abarca desde el innegable peso de su patrimonio, tanto en lo paisajístico como en lo gastronómico, que sigue siendo un imán importantísimo para el visitante.

Entre los grandes reclamos que Salamanca oferta en la Ciudad Condal destaca especialmente la promoción de su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, que se presenta como el gran hito del calendario a corto plazo.

Junto a la pasión religiosa, el Patronato impulsa productos turísticos singulares que han ganado un peso específico en los últimos años, como la espectacular ruta ferroviaria del Camino de Hierro o la experiencia Toro y Dehesa, que permite al viajero sumergirse en las raíces del campo charro.

La delegación salmantina también pone el foco en las visitas a las torres de la Catedral y los diversos espacios arqueológicos de la capital, así como en la red de miradores que vertebra la provincia.

Todo este despliegue informativo tiene lugar en el histórico Recinto de Montjuïc, donde más de un centenar de expositores se dan cita en un horario que va de las diez de la mañana a las ocho de la tarde durante el viernes y el sábado, cerrando sus puertas el domingo a las seis.