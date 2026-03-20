Un pregón para sentir: Salamanca inicia su Semana Santa centrada en la figura evangélica de Jesús Despojado

El pregonero junto al alcalde, Carlos García Carbayo; el obispo de Salamanca, José Luís Retana; el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca y el párroco de Tejares. Ayuntamiento de Salamanca.

La Semana Santa de Salamanca ya ha dado su pistoletazo de salida con el pregón en el Teatro Liceo a cargo del joven jesuita, Daniel Cuesta Gómez. El acto es la primera escena de celebración hacia la Semana Santa 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El sacerdote, nacido en abril de 1987 en Segovia en pleno Jueves Santo, ofreció un discurso cargado de simbolismo y vivencias personales, en el que combinó tradición, fe y mirada contemporánea sobre una celebración profundamente arraigada en Salamanca.

El pregón estuvo enfocado hacia el sufrimiento de Jesús durante su camino al Calvario, el denominado 'vía crucis', mezclando los pasajes del evangelio con el paisaje dorado del centro de Salamanca, la escenografía de las procesiones gracias a la belleza de la piedra de Villamayor.

Imagen del Liceo durante la celebración del Pregón de Semana Santa 2026. Ayuntamiento de Salamanca.

Destacando su amistad con la cofradía de Jesús Despojado y Nuestra Señora de la Caridad, los que destacan en el escenario del Liceo como figurantes fundamentales del desarrollo iconográfico de la pasión salmantina, Daniel Cuesta identificó la imagen del Despojado con la décima estación del 'Vía Crucis'.

El alcalde, Carlos García Carbayo reconoció que las palabras del pregonero estuvieron "llenas de sensibilidad, reflexión y emoción", y subrayó su capacidad para conectar con el sentimiento cofrade de la ciudad y sus vecinos.

Salamanca inicia la cuenta atrás para unos días en los que sus calles acogerán más de una veintena de procesiones organizadas por las distintas hermandades, en una Semana Santa que destaca por su variedad en las formas, su valor artístico y su singularidad.

Empezando como todos los años, el Viernes de Dolores con la procesión de la Dolorosa desde la Capilla de la Vera Cruz, a cargo de la hermandad decana de la Semana Santa salmantina, la Ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz y el rito del 'Vía Matris' en la Plaza de San Benito, con el rezo de las monjas agustinas.

La ciudad se prepara así para recibir a miles de visitantes atraídos por el patrimonio monumental, la riqueza cultural y la intensidad de unas celebraciones que cada año refuerzan su proyección dentro y fuera de Castilla y León.