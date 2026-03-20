El Papa conocerá el sabor de La Vellés: garbanzos y una Virgen de la Antigua como obsequio a León XIV

El alcalde de La Vellés, Javier Marcos durante la primera misa de León XIV como papa. Cedida.

El Ayuntamiento de La Vellés, representado por su alcalde, Javier Marcos y otros tres concejales del Ayuntamiento, participarán en una audiencia con el Papa el próximo 29 de abril, en el marco de la audiencia general de los miércoles en el Vaticano.

La visita tiene un carácter institucional y servirá para entregar un obsequio representativo del pueblo, se trata de una reproducción a pequeña escala de la Virgen de la Antigua, una advocación muy venerada en la comarca y un pequeño saco de legumbres de producción local.

Marcos explicó que la iniciativa surgió como un gesto de cercanía y de identidad local.

"Queríamos llevarle un detalle de nuestra tierra, algo que fuera propio del sitio. Por eso hemos pensado en un relieve de la Virgen de la Antigua, devoción característica de La Vellés, acompañado de una pequeña muestra de legumbres locales, como garbanzos y lentejas", indicó el alcalde.

El alcalde aclaró que la audiencia fue solicitada a través de la prefectura. Con la comunidad agustiniana, el alcalde, también mantiene relación desde hace años.

"Coincidí con el Papa en diversas ocasiones, tanto en Panamá durante la JMJ como en Roma, y también por mi relación con los agustinos. Fue un viaje relámpago, pero logramos concretar la audiencia con autorización de la diócesis y el informe favorable del obispo", añadió.

La delegación del Ayuntamiento viajará el 28 de abril y, tras la audiencia, está prevista una recepción en la Embajada de España, la más antigua del mundo, sita en la Plaza de la Inmaculada de la capital italiana.

Los acompañantes del alcalde incluirán familiares y concejales que deseen participar, mientras que el resto del viaje será de carácter personal.

Marcos subrayó que, más allá del gesto hacia el Papa, la visita tiene como objetivo dar a conocer la identidad de La Vellés y sus productos locales. "Lo importante es que se conozca el nombre de nuestro pueblo y que pueda probar nuestras legumbres", concluyó.