Caza de fugas y riego inteligente: la receta de Salamanca para liderar el ahorro de agua en Castilla y León

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, y el gerente del Servicio Municipal de Aguas de Salamanca, Enrique Fernández Mut. Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca presume de sostenibilidad hídrica. Coincidiendo con la proximidad del Día Mundial del Agua, el domingo 22, el Consistorio ha hecho balance de sus políticas de ahorro, haciendo público que entre los años 2020 y 2025 se ha dejado de consumir un total de 13.754 millones de litros de agua.

Lo que supone un equivalente al suministro que necesita toda la ciudad durante nueve meses. Gracias a las políticas impartidas mediante el Plan de Estrategia de Infraestructura Verde (Savia) y de una profunda modernización tecnológica del servicio municipal.

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, y el gerente del Servicio Municipal de Aguas, Enrique Fernández Mut, han desgranado los pilares de este éxito en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Uno de los puntos clave ha sido el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), que por sí solo ha generado un ahorro neto de 13,6 millones de metros cúbicos en el último lustro.

Este sistema permite regular la presión de la red en momentos de menor demanda, lo que reduce las pérdidas y alarga hasta en 16 años la vida útil de las tuberías.

Telegestión y especies autóctonas en los parques

El cuidado de las zonas verdes también ha dado un giro radical hacia la eficiencia.

Gracias a la implantación de la telegestión de riego, aquella que permite detener el suministro automáticamente en caso de lluvia y ajustarlo mediante sensores meteorológicos, el consumo en parques ha caído en 334 metros cúbicos por hectárea.

A esto se suma la apuesta por especies autóctonas de bajo consumo hídrico en los más de 2,75 millones de metros cuadrados de superficie verde con los que cuenta la ciudad, lo que supone unos 20 metros cuadrados por habitante, el doble de lo recomendado por la OMS.

Además de las zonas verdes, el Ayuntamiento ha reforzado la inversión en infraestructuras con la renovación de 18,2 kilómetros de tuberías en 91 calles durante el actual mandato, con un presupuesto de 5,6 millones de euros.

Estas obras se complementan con el uso de tecnología de vanguardia, como el control acústico nocturno para localizar "fugas ocultas" que no afloran al pavimento, permitiendo su reparación inmediata antes de que causen averías mayores.

Referente internacional

Más allá de la gestión diaria, Salamanca se ha posicionado en el mapa mundial del agua a través de su Centro de Innovación en la EDAR.

Proyectos como 'Eclosion', centrado en la generación de hidrógeno renovable a partir de biorresiduos, o el europeo 'Rewaise', sitúan a la capital del Tormes a la vanguardia de la economía circular y la descarbonización.

Desde el consistorio también han querido apelar a la responsabilidad ciudadana, recordando que gestos cotidianos como ducharse en lugar de bañarse pueden ahorrar hasta 240 vasos de agua, o que el uso de contadores inteligentes con lectura remota permite ya a los vecinos detectar fugas interiores o consumos anómalos en tiempo real a través de aplicaciones móviles.