Bomberos y Policía Local, obligados a intervenir en un incendio doméstico en Salamanca: hay un intoxicado

Imagen de archivo de una intervención de los bomberos en Salamanca.

Un incendio registrado este jueves en una vivienda en el número 15 de la calle Maestro Lidón, ha obligado al traslado de un hombre de 68 años al hospital tras inhalar humo.

El hecho sucedió en torno a las 13:14 horas, cuando se avisó de un incendio en la campana extractora de la cocina de la vivienda. En un primer momento, no se registraron heridos ni personas afectadas, aunque se alertó a la Policía Local, a los Bomberos de Salamanca y al Cuerpo Nacional de Policía.

La Policía solicitó asistencia para un varón que presentaba síntomas por inhalación de humo. Emergencias Sanitarias - Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico que atendió al afectado y lo trasladó al hospital.

Los bomberos lograron controlar el fuego rápidamente, sin que se produjeran daños importantes en la vivienda ni en el resto del edificio, según las primeras inspecciones de los servicios de emergencia.

El hombre, según fuentes del Complejo Asistencial, ya se encuentra dado de alta.