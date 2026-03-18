Salamanca Tech demuestra su potencial como 'hub' de empleo e innovación: "Queremos atraer talento de todo el mundo"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, han reivindicado este miércoles el papel de la ciudad como polo emergente de innovación durante su participación en la Cumbre de Innovación Empresarial del programa 'Salamanca Tech', celebrada en el Colegio Arzobispo Fonseca.

El alcalde ha defendido el "posicionamiento estratégico" de Salamanca como ciudad tecnológica con aspiraciones internacionales, apoyada en un ecosistema de ames "cada vez más activas" y en crecimiento, al tiempo que ha subrayado la necesidad de reforzar la conexión entre empresas, universidad y entidades financieras para garantizar inversión y desarrollo.

Carbayo ha insistido en el potencial de la marca 'Salamanca Tech' como "círculo virtuoso" donde la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la captación de talento permitan generar empleo y fijar población, destacando además que la ciudad busca atraer compañías “de cualquier parte del mundo” que quieran instalarse y crecer en ella.

Por otra parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado ha puesto en valor la transformación de Salamanca en la última década, con avances en atracción de talento, creación de empleo y desarrollo de infraestructuras, agradeciendo al Ayuntamiento en general, y al alcalde en particular, su acción fundamental.

"Gracias a nuestro alcalde por el impulso que le está dando a la ciudad y con ello a la comunidad universitaria también y en especial a todo el tejido empresarial"

Destacando proyectos como el futuro campus tecnológico vinculado a la ingeniería, o la cesión de los terrenos para la ya anunciada, nueva Facultad de Veterinaria.

El rector ha puesto en valor además la importancia de la colaboración institucional y empresarial para consolidar y continuar con este crecimiento.

Al tiempo que dejaba caer, entre agradecimiento y agradecimiento, a la Junta de Castilla y León que "no vendría mal" incrementar la financiación universitaria.

"Las universidades públicas de España no somos las mejores ciudades del mundo, tampoco las peores financiadas del mundo. Pero con un poquito más estaríamos muchísimo mejor."

En la cumbre participan entre 50 y 60 empresas con inversiones en Salamanca con el pretexto de estrechar la colaboración y abrir nuevas vías de crecimiento en torno a la innovación y la tecnología como motores económicos de la ciudad.