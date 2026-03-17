Todo listo para la gran cita tecnológica de Salamanca: fechas, nombres y la ambición de seguir creando empleo

El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido este martes la presentación de la tercera edición del Salamanca Tech Summit, un evento llamado a consolidarse como uno de los grandes escaparates tecnológicos del noroeste español.

El acto, celebrado en el emblemático Salón de Recepciones del Ayuntamiento, en pleno corazón de la ciudad, ha contado con la participación del alcalde, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

El evento se celebrará del 15 al 17 de abril y, según ha destacado Carbayo, "llega en un momento de crecimiento tanto en participación como en impacto".

"Es una apuesta sólida, reconocible y cada vez más influyente", ha subrayado el regidor, quien ha agradecido expresamente la implicación de la Universidad, de los empresarios tecnológicos y de los medios de comunicación.

El alcalde ha incidido en el buen momento del sector en la ciudad, asegurando que Salamanca lidera el crecimiento del empleo tecnológico en España con un aumento del 24% desde 2019.

"Las cifras son muy buenas", ha afirmado, al tiempo que ha querido poner el foco en el papel del tejido empresarial: "El reconocimiento es para las empresas; las administraciones solo acompañamos".

Recordando las inversiones municipales en infraestructuras y talento, con proyectos como la incubadora de empresas biosanitarias o el Centro de Internet, a los que se sumará un quinto espacio en el antiguo albergue Lazarillo con el Centro Trust, iniciativa piloto en la Unión Europea.

Además, asegura el alcalde, el Consistorio ya trabaja en un sexto centro en la Casa de la Juventud de Garrido.

El Salamanca Tech Summit contará con un cartel "extraordinario" de divulgadores y expertos, entre los que figuran perfiles como Jaime Gómez Obregón, Daniel Marote o la exdeportista olímpica Gema Mengual, junto a nombres como Emilio Duró, Javier Sanz, Elia Guardiola, Teresa Hernandis o Jorge Barrero.

Carbayo ha avanzado que el evento pondrá el foco en ámbitos como la ciberseguridad, los pagos online o la divulgación científica, sin olvidar los retos de los mayores frente a la tecnología, el impulso del talento joven y femenino o nuevos formatos como encuentros directos y grabaciones de podcast.

"Queremos llegar a un público objetivo de la tecnología y que Salamanca tenga un altavoz extraordinario", ha señalado.

Bromeaba el alcalde para concluir asegurando que el crecimiento del evento y la multitudinaria presentación hoy en el Ayuntamiento, obligará a ampliar espacios para la presentación del mismo: "Tendremos que ampliar el Ayuntamiento", ha bromeado, antes de animar a los salmantinos a “disfrutar” de la cita.

Corchado, sin embargo, ha centrado su intervención en la "unión institucional que hace posible este proyecto", destacando la colaboración entre Ayuntamiento, Junta y Universidad.

El rector ha mostrado su orgullo por el desarrollo empresarial de la ciudad y por un ecosistema "en el que la innovación y el talento van de la mano".

Un ejemplo de ello es, según el rector, la actividad de la multinacional MSD Animal Health, cuya planta en Salamanca produce miles de vacunas y se sitúa como referente internacional, así como el peso del sector agroalimentario, recordando que una parte significativa de la producción avícola nacional está vinculada al entorno salmantino.

Corchado ha defendido la necesidad de "sacar pecho" del potencial local para retener talento joven y ha puesto en valor el papel de la Universidad no solo en la innovación, sino también en la cultura y en el desarrollo sanitario.

Destacando también, iniciativas como el hub del videojuego, el impulso del Parque Científico o la autoincubadora universitaria.

"El contexto actual exige adaptarse: las empresas crecen, desaparecen o se transforman", ha apuntado, subrayando la importancia de este tipo de encuentros para la economía de la ciudad. En esta línea, ha elogiado el compromiso municipal: "En ningún sitio hay una apuesta tan grande desde una administración local".

El rector también ha vinculado este desarrollo al proyecto del Puerto Seco y a la creación de nuevos espacios vinculados a la Facultad de Veterinaria y al emprendimiento, dibujando un "futuro prometedor" para Salamanca.

Para clausurar la presentación, Juan Manuel Corchado ha reivindicado la marca común Salamanca Tech, afirmando que "es el proyecto de todos", antes de emplazar a los divulgadores, empresas y amantes de la tecnología a participar en el evento del mes de abril y poner en valor el trabajo realizado en los últimos años.