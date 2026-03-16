La Universidad de Salamanca mira a China: Corchado busca alianzas tecnológicas en Chongqing

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante su visita la empresa tecnológica Huatech. Comunicación Usal.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, realizó la pasada semana una visita institucional a la ciudad china de Chongqing con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de cooperación educativa, científica y tecnológica con universidades y centros de innovación de esta gran urbe del gigante asiático.

La gira, celebrada entre el 9 y el 12 de marzo, se enmarca en la estrategia de internacionalización de la USAL en Asia, reforzada en los últimos años mediante programas conjuntos, proyectos de investigación y convenios de colaboración.

Chongqing es la ciudad más poblada de China, con más de 30 millones de habitantes y uno de los principales hubs industriales y tecnológicos del país, con fuerte presencia de sectores como la electrónica, la automoción, la química avanzada y las tecnologías digitales.

Durante su estancia en la ciudad china, el rector mantuvo encuentros con líderes de dos universidades de referencia de la misma, entre ellas la Chongqing Electronic Technology Vocational University y la Chongqing University of Chemical Technology.

El rector también visitó la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología de Chongqing, uno de los mayores polos de desarrollo tecnológico de la región de Sichuan.

Durante este encuentro se analizaron posibles inversiones chinas en los campus tecnológicos de la Universidad de Salamanca y la posibilidad de establecer una presencia continuada de la institución en la ciudad asiática en ámbitos relacionados con la innovación, la transferencia de conocimiento y la cooperación científico-tecnológica.

Colaboración con la empresa tecnológica Huatech

En la tarde del 12 de marzo, el rector visitó también la empresa tecnológica Huatech, considerada una de las compañías líderes en tecnología educativa en China, con el objetivo de explorar vías de colaboración en educación internacional y en el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

Juan Manuel Corchado presentó la estrategia de innovación científica y tecnológica de la Universidad de Salamanca y algunos de los proyectos que la institución impulsa actualmente para reforzar su posicionamiento internacional en investigación avanzada.

Entre ellos destacó iniciativas vinculadas a la todavía 'no nata' Facultad de Veterinaria, el fortalecimiento del Parque Científico de la Universidad de Salamanca o el impulso de infraestructuras orientadas al desarrollo de computación avanzada, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

Mientras que la dirección de Huatech mostró interés en explorar fórmulas de cooperación académica con la universidad salmantina en ámbitos como la formación internacional, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos conjuntos en tecnologías educativas.

Ambas partes analizaron también posibles modelos de colaboración institucional vinculados al nuevo campus tecnológico de la Universidad de Salamanca, con especial atención a áreas estratégicas como la inteligencia artificial, la digitalización educativa y las tecnologías energéticas avanzadas.