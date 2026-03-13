Carbayo cierra campaña sacando pecho por Mañueco: "Castilla y León está mejor y Salamanca nunca recibió tantas inversiones"

Foto de cierre de campaña del PP de la provincia de Salamanca

El presidente provincial del Partido Popular de Salamanca y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, ha cerrado este viernes la campaña electoral con un mensaje claro dirigido a los salmantinos: tres certezas que, a su juicio, resumen el balance de gestión de Alfonso Fernández Mañueco y el proyecto político del PP para los próximos cuatro años.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del partido en Salamanca.

Carbayo ha agradecido el trabajo del equipo de campaña, la presencia de dirigentes nacionales y regionales y la implicación de militantes y simpatizantes en una campaña que, según ha destacado, ha llevado el proyecto popular "puerta a puerta" por toda la provincia.

Más allá de los agradecimientos, el dirigente popular ha querido centrar su intervención en lo que considera tres ideas clave que han marcado la campaña.

Primera certeza: un balance de gestión "sólido, medible y eficaz"

La primera de esas certezas, según Carbayo, es que Alfonso Fernández Mañueco es "el único candidato que puede aportar un balance de gestión sólido, medible y eficaz".

"Castilla y León está mejor que hace cuatro años. Eso es innegable e irrefutable", ha afirmado el presidente provincial del PP, quien ha defendido que la comunidad lidera indicadores como la educación, los servicios sociales o la atención a las personas mayores y dependientes.

También ha subrayado que durante esta legislatura se ha reducido la presión fiscal autonómica mientras se mantienen servicios públicos de calidad. "Cada vez los ciudadanos de esta región pagamos menos impuestos autonómicos y disfrutamos de más y mejores servicios públicos", ha señalado.

Segunda certeza: inversiones históricas para Salamanca

La segunda certeza que ha querido destacar Carbayo es el volumen de inversiones que, según ha afirmado, ha recibido la provincia de Salamanca durante el mandato de Mañueco.

"Salamanca nunca había recibido tantas inversiones como con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León", ha asegurado.

Entre los proyectos que ha citado figuran los desarrollos tecnológico y logístico de Salamanca, con iniciativas como el Puerto Seco o el futuro Distrito Tecnológico, con una inversión de 121 millones de euros.

A ello ha sumado actuaciones en sanidad, como el nuevo bloque de consultas externas del Hospital de Salamanca o los proyectos de centros de salud en barrios como Prosperidad o San José, además de ampliaciones en municipios como Santa Marta, Peñaranda o Villoria.

Carbayo también ha enumerado inversiones educativas, nuevas residencias de mayores, actuaciones en carreteras, programas de vivienda en municipios de la provincia y el respaldo al sector primario con ayudas a la sequía, a la enfermedad hemorrágica o el plan de restauración forestal.

Tercera certeza: un gobierno fuerte para seguir avanzando

La tercera certeza planteada por el dirigente popular pasa por la necesidad de un gobierno fuerte que permita consolidar estas políticas.

"Necesitamos un gobierno fuerte para continuar y ampliar esas políticas que están trayendo empleo, prosperidad y una mejor calidad de vida", ha defendido.

Carbayo ha asegurado que el objetivo del Partido Popular es situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir", un reto que, según ha señalado, solo puede lograrse con un programa ambicioso y con estabilidad política.

En ese sentido, ha recordado que el programa electoral del PP incluye más de mil medidas centradas en familias, jóvenes, empleo, vivienda, movilidad y apoyo al medio rural.

Críticas al PSOE y Vox

Durante su intervención, el presidente provincial del PP también ha cargado contra el Partido Socialista, al que ha acusado de representar "el modelo político de Pedro Sánchez", y contra Vox, formación a la que ha reprochado haber abandonado el Gobierno autonómico.

A su juicio, Castilla y León necesita estabilidad para continuar con las políticas desarrolladas en los últimos años.

Llamamiento al voto

Carbayo ha concluido la comparecencia animando a los salmantinos a participar en las elecciones del domingo y a respaldar la candidatura encabezada por Alfonso Fernández Mañueco.

"Le pedimos a los salmantinos que voten por nuestro futuro, que voten por las inversiones que necesita nuestra capital y provincia y que voten por Alfonso Fernández Mañueco y por el Partido Popular", ha afirmado.

El dirigente popular ha asegurado que la campaña ha sido intensa y ha permitido trasladar el proyecto del partido a toda la provincia, aunque ha recordado que "lo verdaderamente importante es lo que resulte de las urnas".