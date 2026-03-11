Así influyen la nutrición y el deporte en la salud femenina: la ciencia se cita como motor de la igualdad en Salamanca

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' de Salamanca acogerá este viernes 13 de marzo, a las 11:00 horas, la segunda sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, una iniciativa incluida en la programación trimestral de la Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca.

El encuentro contará con la participación de Cristina Petisco, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ofrecerá una charla titulada 'Nutrición y deporte'.

Durante la sesión se abordarán claves relacionadas con la alimentación y la actividad física en la mujer activa.

Se analizará qué necesita el cuerpo femenino en las distintas etapas de la vida, cómo influyen la nutrición y el ejercicio en el equilibrio hormonal, los errores más frecuentes al seguir dietas de moda o rutinas inadecuadas y el papel del autocuidado en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida.

El Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana está impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en colaboración con la Universidad de Salamanca, con el objetivo de acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, crear espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas de referencia.

La iniciativa propone un programa mensual dinámico y participativo, abierto al conjunto de la ciudadanía, que combina divulgación científica, reflexión colectiva y creación comunitaria. En cada sesión se aborda un tema científico de actualidad de forma accesible.

Las personas asistentes podrán compartir sus experiencias a través de un 'Corcho de Reflexión', un espacio participativo que también estará disponible en formato online.

Todas las aportaciones servirán posteriormente para elaborar un libro blanco con las conclusiones del proyecto.

La Escuela Municipal de Igualdad tiene como objetivo sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, con especial atención a la prevención de la violencia de género.

A través de actividades educativas, formativas y lúdicas se busca también concienciar sobre los efectos de la desigualdad, en línea con el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género recientemente aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca.