Salamanca reconoce el talento de tres mujeres que impulsan la ciudad desde la ciencia, lo social y el periodismo. Ayuntamiento de Salamanca.

El Teatro Liceo acogió este lunes el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que fueron reconocidas Pilar Rodríguez Sánchez, María Ángeles Almeida Parra y Elena Salamanca por su destacada trayectoria profesional y su servicio a la sociedad.

El acto comenzó con una apertura musical a cargo de la soprano Amparo Mateos y del pianista Adolfo Muñoz.

Posteriormente, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, dio lectura a los reconocimientos acordados por el Consejo Sectorial de la Mujer, integrado por representantes de los grupos municipales, asociaciones de mujeres y de mayores, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia y la Junta de Castilla y León.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, fue el encargado de entregar las placas de reconocimiento a las homenajeadas y destacó el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciudad.

Durante su intervención señaló que "la Salamanca que hoy conocemos no se puede entender sin la aportación de tantas y tantas mujeres que, en la mayoría de los casos, lo hicieron desde la discreción, el anonimato y un injusto segundo plano".

El regidor subrayó que el talento femenino sigue siendo fundamental para el futuro de la ciudad.

"Hoy, más que nunca, el talento femenino contribuye al progreso de Salamanca y a nuestro desarrollo económico, social y cultural", afirmó.

Durante el acto se puso en valor la trayectoria de las tres mujeres homenajeadas, procedentes de ámbitos profesionales diferentes pero con una destacada contribución social.

Pilar Rodríguez Sánchez, presidenta de Porsiete Cooperativa de Iniciativa Social, ha desarrollado su carrera vinculada al ámbito social y a la economía social.

Maestra de formación y con un máster en integración de personas con discapacidad, impulsó en 2006 la creación de un centro especial de empleo para personas con discapacidad centrado en la gestión circular de residuos como el aceite usado o el textil.

Durante su intervención agradeció el reconocimiento y recordó los orígenes de su proyecto empresarial. "Con Inés comenzó la aventura de dar forma a una cooperativa de economía social sin ánimo de lucro y centro especial de empleo. El objetivo: crear empleo sostenible para personas con discapacidad", señaló.

La investigadora del CSIC y profesora asociada de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Almeida Parra, dirige el grupo de Neurobiología Molecular en el Instituto de Biología Funcional y Genómica y es subdirectora científica del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.

Su trabajo se centra en el estudio de los mecanismos implicados en enfermedades neurológicas como el ictus o el Alzheimer.

Almeida agradeció el reconocimiento recibido en su ciudad y destacó el valor de visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito científico.

"Recibir este premio es, de corazón, un honor para mí. No solo por lo que significa en términos profesionales, sino por el contexto en el que se entrega, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer", afirmó.

La tercera homenajeada fue la periodista Elena Salamanca, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y con una trayectoria de más de 18 años en medios de comunicación, especialmente en televisión.

Ha trabajado en redacciones como Telemadrid, Movistar Plus+, Antena 3 Noticias o Aragón TV, donde llegó a dirigir los informativos de la cadena autonómica.

En su intervención defendió el papel del periodismo como servicio público y subrayó el valor del reconocimiento recibido en su ciudad. "Recibo este reconocimiento con una mezcla de orgullo, emoción y una profunda sensación de responsabilidad", afirmó.

Las tres homenajeadas se incorporan así a la lista de mujeres reconocidas por el Ayuntamiento de Salamanca durante la última década con motivo del Día Internacional de la Mujer, un acto que busca visibilizar el talento femenino y su contribución al desarrollo social, científico, cultural y económico de la ciudad.