La Universidad de Salamanca impulsa una cátedra pionera en viroterapias oncológicas de nueva generación

El rector Juan Manuel Corchado y el director general Miguel Ángel Ávila, firman un convenio de colaboración para crear la Cátedra Virofend en Viroterapia

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el director general de Virofend Therapeutics S.L., Miguel Ángel Ávila, han formalizado la creación de la nueva Cátedra Virofend en Viroterapia.

Esta iniciativa, que estará adscrita al Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, nace con el propósito de convertirse en un referente en la lucha contra el cáncer mediante el desarrollo de virus oncolíticos de nueva generación.

El proyecto cuenta con la dirección de la profesora de Bioquímica y Biología Molecular, Isabel Muñoz Barroso, y se establece como un puente estratégico entre la excelencia académica de la USAL y el sector biofarmacéutico.

El objetivo central de la cátedra es impulsar proyectos de I+D enfocados en identificar nuevas dianas terapéuticas y en el diseño de virus recombinantes capaces de atacar de forma exclusiva a las células cancerígenas, estimulando al mismo tiempo la respuesta del sistema inmunitario contra los tumores.

Durante el acto de firma, el rector subrayó que esta alianza refuerza la implicación de la institución en tratamientos más precisos y seguros, mientras que el director de Virofend destacó que la colaboración permitirá acelerar el salto de los descubrimientos desde el laboratorio hacia el desarrollo preclínico y clínico.

La Cátedra Virofend en Viroterapia tendrá una duración inicial de cuatro años y pondrá un foco especial en la formación de talento especializado en las áreas de virología, inmunoterapia y oncología.

En este sentido, el vicerrector de Transferencia, Federico Bueno, señaló que este acuerdo es un ejemplo claro de cómo transformar la investigación universitaria en soluciones con impacto real en la sociedad.

La iniciativa se apoya en la investigación de excelencia iniciada por la doctora Sara Cuadrado Castaño y el profesor Adolfo García-Sastre, buscando transformar la innovación científica en soluciones terapéuticas tangibles.

Desde el punto de vista académico, la profesora Isabel Muñoz explicó que la cátedra integrará a un equipo multidisciplinar con experiencia en biología molecular y bioinformática.

Además, el convenio abre importantes puertas para los estudiantes de los grados en Biología y Biotecnología, quienes podrán participar activamente en el proyecto mediante la realización de TFG, TFM y contratos predoctorales, conectando directamente su etapa formativa con las necesidades actuales de la industria biotecnológica.